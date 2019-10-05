Ночные морозы сохранятся на севере, востоке и в центре Казахстана в ближайшие дни

Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - Ночные морозы сохранятся в северных, центральных и восточных регионах Казахстана в ближайшие выходные, передает Kazakhstan Today.

Влияние антициклона на погоду Казахстана сохранится и в предстоящие трое суток. Поэтому в выходные дни в республике ожидается преимущественно малооблачно и без осадков, днём воздух прогреется до плюс 15-23 градусов Цельсия, в южных областях до плюс 18-27 градусов, но в северных, центральных и восточных областях ночные морозы сохранятся", - говорится в прогнозе "Казгидромета" на 5-7 октября 2019 года.

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