Нуждающиеся семьи получат продуктовые наборы от фонда "Саликалы урпак" в честь Наурыза

Алматы. 17 марта. Kazakhstan Today - В преддверии праздника Наурыз общественным фондом Болата Назарбаева "Саликалы урпак" запущена благотворительная акция, передает Kazakhstan Today.

В честь грядущего праздника Наурыз фонд "Саликалы урпак" запустил благотворительную акцию "Коктемнін мейірімділік коржыны". В рамках нее планируется раздать 1 500 продуктовых корзин малообеспеченным семьям Алматы и Алматинской области.

Так, от фонда Болата Назарбаева каждой семье будет доставлена продуктовая корзина, состоящая из трех коробок с мясными консервами, разными крупами, мукой, маслом, кондитерскими изделиями и многим другим общим весом 50 килограммов. Для расфасовки и доставки наборов привлечены волонтеры.

Как вы знаете прошедший год был непростым. Пандемия, потрясшая весь мир, повлияла и на нашу страну. Главная цель акции - в честь весеннего праздника Наурыз мейрамы оказать поддержку именно той части нашего общества, которая в особенности пострадала от последствий пандемии", - сказал директор фонда Касым Касабеков.

В пресс-службе фонда напомнили, что "Саликалы урпак" третий год подряд проводит годичную акцию "Кайырымдылык - адамгершілік белгісі". 100 семей из социально уязвимых слоев населения на протяжении года обеспечиваются продуктами питания от фонда. Таким образом, у людей появляется возможность не расходовать семейный бюджет на продукты, а направить их на решение других необходимых вопросов. На сегодняшний день фонд раздал более 1600 продуктовых корзин для 1189 человек.

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