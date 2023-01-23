Около 40 домов в Экибастузе отключат от теплоснабжения

Фото: @ekibastuz_akimdigi

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Экибастуз. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье в Экибастузе запланированы ремонтные работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения, в связи с этим подача тепла будет отключена на 4 участках, где расположены 3 многоэтажных дома, 36 частных домов, 69 объектов юридических лиц, - В воскресенье в Экибастузе запланированы ремонтные работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения, в связи с этим подача тепла будет отключена на 4 участках, где расположены 3 многоэтажных дома, 36 частных домов, 69 объектов юридических лиц, сообщает акимат Экибастуза.





Всего будут задействованы 6 сварщиков, 12 слесарей и 4 инженерно-технических работника, а также 4 единицы спецтехники для:





-замены дефектного участка в сторону улицы М. Жусупа, 58/1, в связи с чем с 13.00 до 17.00 планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 1 многоэтажного жилого дома;





-замены дефектного участка в сторону улицы М. Ауэзова, 61/1, 65, в связи с чем с 09.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 2 многоэтажных жилых домов;





-замены дефектного участка тепловой камеры № 19э в сторону внутриквартальной наружной сети № 19 (от улицы Королева до улицу Ауезова), в связи с чем с 09.00 до 18.00 планируется отключение от теплоснабжения 36 частных жилых домов, 56 юридических лиц;





-замены дефектного участка от неподвижной опоры № 41 в сторону ИВС (улица Кунаева - улица Б.Жырау), в связи с чем с 09.00 до 15.00 планируется отключение от теплоснабжения 13 юридических лиц.





В акимате пообещали восстановить теплоснабжение по завершении ремонтных работ.



