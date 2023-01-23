22.01.2023, 11:16 38576
Около 40 домов в Экибастузе отключат от теплоснабжения
Фото: @ekibastuz_akimdigi
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Экибастуз. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье в Экибастузе запланированы ремонтные работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения, в связи с этим подача тепла будет отключена на 4 участках, где расположены 3 многоэтажных дома, 36 частных домов, 69 объектов юридических лиц, сообщает акимат Экибастуза.
Всего будут задействованы 6 сварщиков, 12 слесарей и 4 инженерно-технических работника, а также 4 единицы спецтехники для:
-замены дефектного участка в сторону улицы М. Жусупа, 58/1, в связи с чем с 13.00 до 17.00 планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 1 многоэтажного жилого дома;
-замены дефектного участка в сторону улицы М. Ауэзова, 61/1, 65, в связи с чем с 09.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 2 многоэтажных жилых домов;
-замены дефектного участка тепловой камеры № 19э в сторону внутриквартальной наружной сети № 19 (от улицы Королева до улицу Ауезова), в связи с чем с 09.00 до 18.00 планируется отключение от теплоснабжения 36 частных жилых домов, 56 юридических лиц;
-замены дефектного участка от неподвижной опоры № 41 в сторону ИВС (улица Кунаева - улица Б.Жырау), в связи с чем с 09.00 до 15.00 планируется отключение от теплоснабжения 13 юридических лиц.
В акимате пообещали восстановить теплоснабжение по завершении ремонтных работ.
Напомним, произошедшая 27 ноября 2022 года крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
новости по теме
23.01.2023, 08:52 5111
Более 80 домов в Экибастузе отключат от теплоснабжения
Фото: Instagram/ekibastuz_akimdigi
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Экибастуз. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в городе Экибастузе запланированы ремонтные работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения на 4 участках. Об этом сообщили в городском акимате.
Всего будут задействованы 11 сварщиков, 16 слесарей и 7 инженерно-технических работников, а также 5 единиц спецтехники для:
- замены дефектного участка в сторону ул. Астана, 34, в связи с чем с 09.00 до 16.00 планируется отключение от теплоснабжения 10 частных жилых домов и 3 юридических лиц;
- замены дефектного участка в сторону ул. Б. Жырау - ул. Казахстанская, в связи с чем с 09.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 49 частных жилых домов;
- замены дефектного участка в сторону ул. Шахтостроителей, 3, в связи с чем с 10.00 до 15.00 планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 15 частных жилых домов;
- замены дефектного участка в сторону ул. Рабочая, 1, в связи с чем с 10.00 до 15.00 планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 10 частных жилых домов.
Отмечается, что по завершении всех ремонтных работ теплоснабжение будет восстановлено.
Напомним, произошедшая 27 ноября 2022 года крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. В городе до сих пор продолжаются работы по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей.
23.01.2023, 08:35 6036
В Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 23 января 2023 года в Казахстане проводится легализация иностранных автомобилей, сообщает Polisia.kz.
КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОДЛЕЖАТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
Легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана.
ПРАВИЛА ЛЕГАЛИЗАЦИИ:
- автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;
- не должен состоять на криминальном учете;
- должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;
- автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.
Процесс продлится до 1 июля 2023 года.
СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ:
- через портал электронного правительства е-gov.kz;
- через приложения банков второго уровня;
- в Сonnection point центров обслуживания населения.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;
- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. В нем четко будет прописано принятое решение. Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы:
- за первичную регистрацию - 200 000 тенге;
- государственная пошлина за техпаспорт - 4313 тенге;
- за государственный номер - 9660 тенге.
Затем владелец автомобиля сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, документы, подтверждающие право собственности на имущество.
После утверждения регистрации владельцу автомобиля присваивается регистрационный документ РК, государственный номерной знак.
Напомним, в МВД открыли горячую линию по легализации машин с иностранными номерами.
Дополнено 23.01.2023, 10.33
Сервис по легализации иностранных авто доступен на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Новый сервис позволит получить одобрение на легализацию транспортного средства с иностранными номерными знаками. Сервис на портале электронного правительства и в мобильном приложении eGov Mobile будет доступен для физических лиц с 23 января по 1 июля 2023 года, сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".
Для подачи электронного заявления на портале eGov.kz необходимо:
- иметь постоянную регистрацию по месту жительства;
- наличие гражданства Республики Казахстан;
- наличие регистрации в базе мобильных граждан (БМГ);
- заполнить все необходимые сведения о предыдущем владельце авто и транспортном средстве;
- направить запрос на проверку;
- забронировать электронную очередь в спецЦОН для прохождения осмотра транспортного средства.
Результат оказания услуги направляется в течение 15 минут в личный кабинет пользователя eGov.kz в форме уведомления об одобрении на легализацию транспортного средства либо мотивированный ответ об отказе в оказании.
После получения уведомления владельцу авто необходимо предоставить транспортное средство в пункты осмотра при спецЦОНе для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге, получения госномера и свидетельства транспортного средства.
21.01.2023, 10:43 84476
В ЗКО новая дорога стала разрушаться после сдачи в эксплуатацию
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Уральск. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области трасса, соединяющая села Казталовку и Ажибай, стала разрушаться после сдачи в эксплуатацию.
По данным uralskweek.kz, трасса была построена осенью 2022 года. Из областного бюджета на нее было потрачено 208 миллионов тенге.
По словам местных жителей, спустя месяц после сдачи дороги в эксплуатацию асфальт начал местами проваливаться и крошиться - на дороге появились выбоины и трещины.
Аким поселка Ажибай Жигер Жакиев признал, что ремонт трассы произведен некачественно - вся дорога в рытвинах.
Дорога изрыта колеями и выбоинами из-за некачественного строительства. Мы ее не приняли. Потому что нельзя принимать в эксплуатацию новую дорогу в таком состоянии", - сообщил Жигер Жакиев.
Начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Артур Берденов заявил, что в ведомстве дорогу между Казталовкой и Ажибаем уже приняли.
Мы приняли новую дорогу. Все было хорошо, когда мы ее принимали. Но спустя несколько месяцев, я признаю, дорога разбита. Я составил дефектный акт по построенной дороге и 4 января отправил его подрядчику. Теперь подрядчик будет восстанавливать дорогу при благоприятной погоде", - сообщил начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Он высказал мнение, что выбоины на дороге между Казталовкой и Ажибаем связаны с низким содержанием битума в асфальте.
Я думаю, что основной причиной того, что дорога стала разрушаться, является малое количество битума в асфальтобетонной смеси", - отметил Артур Берденов.
Ранее премьер-министр раскритиковал качество дорог в Казахстане.
21.01.2023, 09:58 85741
В Экибастузе 65 жилых домов отключат от отопления на время ремонта
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Экибастуз. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Экибастузе 21 января запланированы ремонтные работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения на 8 участках, сообщает пресс-служба акимата города.
Всего будут задействованы 12 сварщиков, 18 слесарей и 7 инженерно-технических работников, а также 5 единиц спецтехники для:
- замены дефектного участка в сторону улицы Маргулана, 1а, в связи с чем с 09.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 1 многоэтажного жилого дома;
- замены дефектного участка в сторону улицы Жусупа, 58/1, в связи с чем с 09.00 до 12.00 планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 1 многоэтажного жилого дома;
- замены дефектного участка в сторону улицы 12-й линейный, в связи с чем с 09.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 32 частных жилых домов и 4 юридических лиц;
- замены дефектного участка в сторону улицы Ауэзова, 61/1, 65, в связи с чем с 09.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 2 многоэтажных жилых домов;
- теплоснабжения 9 частных жилых домов;
- замены дефектного участка в сторону улицы Шевченко, 30, в связи с чем с 09.00 до 12.00 планируется кратковременное отключение дефектного участка в сторону улицы Южная, 8, в связи с чем с 09.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 15 частных жилых домов;
- переврезки вновь смонтированной тепловой сети в сторону улицы Торайгырова, 32, в связи с чем с 09.00 до 15.00 планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 1 социального объекта;
- замены дефектного участка в сторону улицы Молдагуловой и Восточного проезда, в связи с чем с 13.00 до 16.00 планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 5 частных жилых домов.
По завершении всех ремонтных работ теплоснабжение в отключенных домах будет восстановлено", - заверили в акимате.
Напомним, произошедшая 27 ноября 2022 года крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
20.01.2023, 11:53 126896
Сообщается о госпитализации Нурсултана Назарбаева Дополнено
Фото: elbasy.kz
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - О госпитализации первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева сообщил бывший директор гостелеканала "Хабар24" Александр Аксютиц.
Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство", - написал Аксютиц на своей странице в Facebook.
Напомним, парламент одобрил законопроект о признании утратившим силу конституционного закона о Первом Президенте - Елбасы. С принятием закона первый президент РК Нурсултан Назарбаев лишается привилегии первого главы государства, останется только историческая роль основателя этого государства. Также снимается неприкосновенность с близких родственников первого президента.
Дополнено 20.01.2023, 12.48
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя", - сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай в Twitter.
Дополнено 20.01.2023, 20.54
Директор по хирургии Юрий Пя рассказал об итогах прошедшей процедуры, которую перенес Нурсултан Назарбаев в стенах НАО «Национальный научный кардиохирургический центр».
Процедура, которая была проведена сегодня, была запланирована еще в прошлом году", - объяснил Юрий Пя.
Юрий Пя уточнил, что информация о диагнозе, методе лечения и деталях состояния является конфиденциальной ввиду врачебной тайны, на сохранение которой имеет право любой пациент. Однако он уточнил некоторые детали, в частности пояснил, что речь идет не об операции, а лишь о лечебно-диагностической процедуре.
Это не операция, я хочу внести ясность. Это процедура. Но в русскоязычном обществе иногда путают понятие "операции" и понятие "процедуры". Вот это была лечебно-диагностическая процедура. Как хирург могу сказать, что операция - это когда вскрывается грудная клетка. А процедура делается через какие-то минимальные доступы, это уже не входит в категорию операции по международной номенклатуре. Это интервенционное вмешательство, и все вместе - я имею в виду, когда мы начали подготовку и когда мы закончили, - заняло около 2,5 часа", – рассказал директор по хирургии.
Юрий Пя также уточнил, что лечение Нурсултана Назарбаева в клинике полностью покрывается государственным объемом бесплатной медицинской помощи, как и для любого казахстанца, поступающего на лечение по квоте.
Во-первых, он на сегодняшний день является нашим пациентом и, как гражданин Казахстана, имеет право получить помощь в рамках ОСМС. Процедуры все покрываются из бюджета государства, ни один гражданин Казахстана не платит за эти операции. Просто я хочу сказать, что это доступно любому гражданину Казахстана. То есть эта процедура проводится у нас ежедневно и по несколько раз в день. Да, она дорогостоящая с точки зрения финансов, но, слава Богу, у нас есть возможность обеспечить эту помощь гражданам Казахстана", - заверил Юрий Пя.
Самочувствие первого президента после процедуры, по информации Юрия Пя, хорошее. Нурсултана Назарбаева могут выписать из клиники уже в ближайшее время.
Выписка будет планироваться согласно его состоянию. Если состояние позволит ему выписаться домой, то мы его выпишем в ближайшее время. Я надеюсь, что это произойдет сегодня-завтра. Это решение будет принято коллегиально, совместно со всей командой, которая участвовала в этой процедуре", – подытожил Пя.
20.01.2023, 09:59 130146
В Экибастузе почти 200 частных жилых домов отключат от тепла в связи с ремонтом
Фото: Instagram/ete_ekb
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Экибастуз. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе продолжаются ремонтные работы на теплосетях. В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщили об отключении ряда жилых домов от отопления на время ремонта.
В городе Экибастузе продолжаются работы по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей", - отметили на предприятии.
Сообщается, что 20 января 2023 года запланированы следующие ремонтные работы:
ул. Гридина, 154, 25 частных жилых домов с 10.00 до 17.00;
ул. Жунусова, 22, 15 частных жилых домов с 13.00 до 18.00;
ул. К.Нуралина, 162, 25 частных жилых домов с 13.00 до 18.00;
ул. Кеншилер - ул. Энергетиков, 94 частных жилых дома, 1 юрлицо с 9.00 до 20.00;
М.Жусупа, 58/1, многоэтажный жилой дом с 13.00 до 17.00;
ул. 12-й линейный, 9, 32 частных жилых дома 9.00 до 13.00;
ул. Маргулана, 1а, многоэтажный жилой дом с 9.00 до 17.00.
Напомним, произошедшая 27 ноября 2022 года крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
19.01.2023, 12:33 171186
По программе "АртСпорт" в Алматы похищено 2,5 млрд тенге
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Алматы. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году на программу "АртСпорт" было выделено 20 млрд тенге, из которых 2,5 млрд тенге были похищены. В текущем году для организации кружков и секций для детей выделено 16,2 млрд тенге. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Алатауского района.
По "АртСпорту" - мы внедрим систему QR-кодов, чтобы проверять посещения. В прошлом году на программу "АртСпорт" было выделено 20 млрд тенге, 2,5 млрд тенге из них были похищены", - сказал аким.
Он отметил, что система QR-кодов показала свою эффективность, технология применяется в детских садах, жалоб нет.
В этом году для организации кружков и секций для детей в городе выделено 16,2 млрд тенге, из них 2,3 млрд - для Алатауского района", - добавил Досаев.
По его словам, летом в районе будет открыт центр для детей.
19.01.2023, 12:01 168836
Досаев ответил на вопрос о сносе домов для пробивки проспекта Рыскулова
Житель Алатауского района попросил пересмотреть проект по пробивке проспекта, который предусматривает снос домов
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Алматы. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с жителями Алатауского района аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о планах по пробивке проспекта Рыскулова.
В ходе встречи с акимом Алматы житель Алатауского района затронул вопрос сноса домов по проспекту Рыскулова от улицы Онгарсыновой до БАКАД. По его словам, в этих домах проживают многодетные семьи, инвалиды, и неизвестно, когда государство будет выплачивать компенсацию при выкупе домов.
Там около 200 домов и 1500 жителей. Мы просим вас пересмотреть предварительный проект, который проходит по нашим домам", - обратился горожанин.
На это глава управления городской мобильности города Алматы Сагындык Телибаев ответил, что в настоящее время ПСД по пробивке проспекта Рыскулова уже разработана, она прошла госэкспертизу.
Из местного бюджета на начало строительства выделены деньги. Ширина дороги составляет 6 полос, без выкупа, изъятия земельных участков мы данную дорогу не построим", - сказал он.
По словам акима города Ерболата Досаева, Алатауский район - это новый присоединенный район. Население Алматы составляет больше 2 млн человек, город имеет свою инфраструктуру.
Если мы не выйдем на БАКАД, то здесь будет коллапс. При предыдущих работах по пробивке улиц при выкупе и изъятии земель все компенсации были выплачены до копейки. Эта работа рассчитана на 2 года - планируем до 2025 года закончить. Я дам поручение еще раз посмотреть данный вопрос, но ПСД проекта уже утверждена", - заключил градоначальник.
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