Опубликован список недобросовестных застройщиков Нур-Султана

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Акимат Нур-Султана опубликовал список недобросовестных застройщиков, передает Kazakhstan Today.

Список строительных компаний, у которых отсутствуют разрешительные документы на привлечение средств дольщиков:





-ТОО "BS Company" (Би Эс Компани") - Хасенова Бибисара Закириевна;

-ТОО "Шанг Хи Групп";

-ТОО "White Gold Development";

-ТОО "First LQ" -ТОО "Султан-Б";

-ТОО "NTB Projects";

-ТОО "International invest Company IIC";

-ТОО "Transcapital";

-ТОО "АстанаСтройДом";

-ТОО "Азия";

-ТОО " King Development";

-ТОО "Актас-М";

-ТОО "Viva Grand";

-ТОО "Ast-GA";

-ТОО Qaz Build;

-ТОО "Mainstreet";

-ТОО "Арзан 777";

-ТОО "Строительная компания Astana Building"

-ТОО "Enterprise Astana";

-ТОО "Жетісу" ЖК;

-ТОО "Градум Строй";

-ТОО "Техмонтажстрой".

Акиматом столицы совместно с прокуратурой города проводится мониторинг за строительством жилья на соблюдение требований действующего законодательства РК "О долевом участии в жилищном строительстве". С 2018 года по сегодняшний день за незаконное привлечение денег дольщиков и рекламирование проектов ЖК в нарушение закона к адмответственности было привлечено 46 строительных компаний, сообщили в пресс-службе столичного акимата.

Однако недобросовестные застройщики продолжают привлекать деньги дольщиков и продавать квартиры, не имея на руках разрешительных документов. В целях недопущения возникновения проблемных объектов и образования новой волны обманутых дольщиков, дела по недобросовестным застройщикам направлены в полицию и прокуратуру города. Жителям настоятельно рекомендуем не вкладываться в жилье от сомнительных застройщиков. Перепроверяйте информацию и наличие разрешительных документов", - отметили в городской администрации.

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