Опубликован список недобросовестных застройщиков Нур-Султана

Список строительных компаний, у которых отсутствуют разрешительные документы на привлечение средств дольщиков:
-ТОО "BS Company" (Би Эс Компани") - Хасенова Бибисара Закириевна;
-ТОО "Шанг Хи Групп";
-ТОО "White Gold Development";
-ТОО "First LQ" -ТОО "Султан-Б";
-ТОО "NTB Projects";
-ТОО "International invest Company IIC";
-ТОО "Transcapital";
-ТОО "АстанаСтройДом";
-ТОО "Азия";
-ТОО " King Development";
-ТОО "Актас-М";
-ТОО "Viva Grand";
-ТОО "Ast-GA";
-ТОО Qaz Build;
-ТОО "Mainstreet";
-ТОО "Арзан 777";
-ТОО "Строительная компания Astana Building"
-ТОО "Enterprise Astana";
-ТОО "Жетісу" ЖК;
-ТОО "Градум Строй";
-ТОО "Техмонтажстрой".
Акиматом столицы совместно с прокуратурой города проводится мониторинг за строительством жилья на соблюдение требований действующего законодательства РК "О долевом участии в жилищном строительстве". С 2018 года по сегодняшний день за незаконное привлечение денег дольщиков и рекламирование проектов ЖК в нарушение закона к адмответственности было привлечено 46 строительных компаний, сообщили в пресс-службе столичного акимата.
Однако недобросовестные застройщики продолжают привлекать деньги дольщиков и продавать квартиры, не имея на руках разрешительных документов. В целях недопущения возникновения проблемных объектов и образования новой волны обманутых дольщиков, дела по недобросовестным застройщикам направлены в полицию и прокуратуру города. Жителям настоятельно рекомендуем не вкладываться в жилье от сомнительных застройщиков. Перепроверяйте информацию и наличие разрешительных документов", - отметили в городской администрации.
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