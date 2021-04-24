Опубликован список ветхих домов под снос в Алматы

АЛМАТЫ. 23 АПРЕЛЯ - В ближайшие четыре года в Алматы планируется снести 708 жилых домов, которые отнесли к категории ветхих, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На месте, освободившемся от зданий, построят 683 новых многоквартирных жилых дома, пишет zakon.kz . Программа реновации жилищного фонда работала в пилотном режиме в Алматы в 2012-2015 годах. Тогда было снесено 56 ветхих домов и построено 63 многоквартирных жилых дома. Благодаря программе в новые квартиры переселились 579 семей. Но в Алматы осталось немало старых застроек, состояние которых создает угрозу жизни или здоровью.

Реновация жилого фонда позволит возвести вместо старых домов новые функциональные и современные объекты. При этом на территории снесенных ветхих домов будут построены не только жилые дома, но и новые объекты обслуживания населения, проложены новые сети, обустроены парки, бульвары, скверы, общественные пространства.

Список ветхих домов формировался на основании частых обращений жителей в районные акиматы.

Оператором программы реновации является АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы".

Финансирование сноса и строительства будет возможно двумя путями: либо совместно СПК "Алматы" и частным инвестором, либо посредством государственного финансирования.

На данный момент известно, что на реализацию Программы в целом необходимо 50 млрд тенге, по 10 млрд тенге в год.





























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