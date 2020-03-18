Остановить распространение инфекции - главная цель карантина в Алматы - Сагинтаев

Алматы. 17 марта. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к горожанам в связи с введением карантина, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые алматинцы! Вы знаете, что президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил чрезвычайное положение в стране в связи с мировой пандемией коронавируса. Решение правильное. Принято на опережение событий. Режим чрезвычайного положения позволяет мобилизовать все ресурсы для защиты жизни и здоровья наших людей. Превентивные меры против вирусной угрозы на территории Алматы были начаты в январе, с первыми сообщениями Всемирной организации здравоохранения о вспышке инфекции коронавируса в Китае. В течение 2,5 месяца проводились экстренные защитные мероприятия на государственной границе аэропорта Алматы. 13 марта 2020 года был зарегистрирован первый случай COVID-19 в Алматы. Динамика распространения высокая. На 17 марта 2020 года в Алматы зарегистрированы 15 случаев коронавируса. Быстрорастущая угроза населению города заставляет нас действовать без промедления. Поэтому я внес предложение в Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения предложение о введении в городе карантина. Час назад такое решение принято", - сказал Сагинтаев.

Главная цель карантина в Алматы - остановить распространение инфекции. Задача - прервать цепочку распространения инфекции путем ввода жесткого контроля внешнего периметра города и строгого режима карантина внутри города", - сказал аким.

Основные меры:

Масштабные противоэпидемиологические мероприятия в мегаполисе через механизмы самоизоляции и домашнего карантина.

Блокировка мест заражения с мойкой и дезинфекцией улиц, тротуаров.

Усиление санитарно-эпидемиологической дезинфекции в общественных местах, жилых домах и санитарная очистка прилегающей территории.

Ограничение въезда и выезда граждан и автотранспортных средств за внешние и внутренние границы Алматы.

Установка 27 блокпостов на въездах в город Алматы.

На блокпостах будут задействованы силы полка патрульной полиции, СОБРа, полка "Гранит", подразделения Министерства обороны и Национальной гвардии.

Вместе с тем будет установлен "зеленый коридор" для ввоза в город товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены.

На период карантина будет приостановлена работа: детских садов; непродовольственных торговых рынков; крупных торгово-развлекательных центров и торговых домов за исключением объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств, находящихся в них. Мы будем полно и системно информировать горожан через средства массовой информации, социальные сети и мессенджеры для того, чтобы алматинцы знали требования карантина, чтобы могли заблаговременно выехать или заехать на территорию Алматы. Городской штаб по противодействию коронавирусу будет оперативно рассматривать возникающие вопросы и принимать по ним необходимые оперативные меры", - сказал Сагинтаев.





Он отметил, что полный перечень ограничительных, профилактических и противоэпидемических мер на территории Алматы будет опубликован в ближайшее время на всех официальных информационных ресурсах акимата города.

Дорогие алматинцы! Наступил особый момент для каждого из нас. Режим карантина означает, что вся жизнь мегаполиса реорганизуется по новым правилам. Карантин сопряжен с неудобствами, нарушением привычных правил жизни. Прошу это правильно понять. Карантин вводится ради нашей общей безопасности, безопасности города, безопасности наших близких. В чрезвычайной ситуации сознательность и дисциплина каждого горожанина жизненно важны. Наша выдержка и алматинская солидарность, уверенные действия, взаимоподдержка и соблюдение строгих правил чрезвычайного положения защитят город. Вместе мы справимся", - резюмировал аким.

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