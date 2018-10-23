Переходить на электронные трудовые договоры в Казахстане будут поэтапно - МТСЗН РК

Астана. 23 октября. Kazakhstan Today - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова прокомментировала информацию о переходе на электронные трудовые договоры с 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Она подчеркнула, что нет необходимости в срочном порядке перезаключать все трудовые договоры на договоры в электронном виде, поскольку переход будет проводиться поэтапно. По ее словам, ряд крупных компаний уже ведет электронные трудовые договоры в пилотном режиме.

"Вся информационная система, инфраструктура готова. Сейчас у нас идет согласование законопроекта "О внесении изменений в Трудовой кодекс", где мы предусматриваем внесение изменений в статью, где дается понятие электронных трудовых договоров", - сказала вице-министр.

По ее словам, точное время перехода на электронные трудовые договоры будет определяться на подзаконном уровне.

"Сегодня в информационной системе Минтруда ведутся все персональные данные работников, за которых перечисляются обязательные платежи в ЕНПФ, ОСМС, соцотчисления. То есть набирать в ручном режиме ИИН работника, ФИО, место жительства, дату рождения и так далее - этого ничего не нужно делать. Это все в автоматическом режиме", - объяснила Жакупова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане до конца 2018 года отменят трудовые книжки. С 2019 году заключение трудовых договоров при устройстве на работу будет осуществляться в онлайн-режиме.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, в настоящее время в Казахстане внедряется система e-HR, которая позволит полностью отказаться от бумажных трудовых книжек.

"В современных реалиях такой способ оформления деловых отношений между работодателем и соискателем особо актуален, так как многие сотрудничают дистанционно. В скором времени для того чтобы устроиться на работу, потребуется только удостоверение личности, остальные документы уже будут храниться в базе", - отмечает пресс-служба министерства.

По ее информации, на сегодняшний день эта функция является одной из самых важных среди обновлений на сайте enbek.kz. Так, на базе электронной биржи труда будет создана система ведения профиля работника и учета трудовых договоров в цифровом формате.

"Представители Минтруда предлагают работодателям формировать электронные личные дела. Когда при трудоустройстве люди предоставляют пакет документов, предлагается сразу отправлять их ИИН в единое хранилище с согласия потенциальных работников на обработку персональных данных. В ответ работодатель получит заверенную электронную информацию, то есть цифровое личное дело. В дальнейшем в онлайн-режиме можно будет подтверждать компетенции работников", - пишет Кazpravda.kz.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев рассказал, что такой метод предоставляет возможность забыть про бумажную волокиту, отказаться от привычных трудовых книжек.

"В конечном итоге это должно привести к тому, что трудоустройство казахстанцев будет проводиться только лишь по удостоверению личности. Другие необходимые документы, такие как диплом и медицинская справка, уже будут находиться в базе данных. Мы хотим упростить процесс оформления документов при приеме на работу и перевести взаимодействие между работодателем и работником в электронный формат, чтобы сразу, проактивно реагировать на нужды граждан. К примеру, если человек потерял работу, в автоматическом режиме мы сможем вывести это на электронную биржу труда", - сказал Мукушев.

Пилотный проект в этом году будет запущен по всему Казахстану, чтобы проверить эффективность реализуемой системы. Полный переход к оформлению электронных трудовых договоров планируется осуществить к 2019 году. Также на сайте enbek.kz планируется запустить систему электронной регистрации для самозанятого населения.

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