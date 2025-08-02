Перенос памятника Сатпаеву: в акимате ответили возмущенным алматинцам  

Фото: Кадр из видео
Алматы. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Воспитанники детского дома в Баганашыле записали новое видеообращение, в котором просят не разлучать их и говорят, что их обещали оставить в Алматы.
Мы обращаемся к вам с просьбой о том, чтобы нашу семью оставили вместе. Ведь вы обещали, что нас никто не будет разлучать на время ремонта. А сейчас нам поступает совсем другая информация. У нас есть два корпуса, один из которых в данный момент пустует. Так почему же не отремонтировать сначала его и не переселить всех детей туда, а потом начать реконструкцию основного здания? Если вы хотели сделать удобный вариант, то этот - самый лучший", - заявили воспитанники.
По их словам, представители администрации президента обещали им, что ремонт начнется минимум весной следующего года.
Помимо этого, нас заверяли в том, что нас либо переселят либо в другой корпус, либо построят домики семейного типа для всех детей", - говорят дети.
Обращение детей прокомментировали в акимате Алматы.
Воспитанники детского дома "Баганашыл" продолжат проживать на территории своего центра и учиться в городе Алматы. В настоящее время акиматами города Алматы и Алматинской области проводятся работы по передаче объекта", - заверили в акимате.
Там уточнили, что в целях создания для воспитанников современных и безопасных условий запланирована комплексная реконструкция здания детского дома. Работы начнутся в следующем году в связи с необходимостью проведения технического обследования, подготовки проектно-сметной документации, государственной экспертизы и конкурсных процедур.
Вопрос временного размещения детей на период проведения восстановительных работ в здании детского дома будет решаться с учетом требований безопасности и обеспечения необходимых условий проживания. Детей разлучать не будут. Обучение воспитанников будет продолжаться в тех же школах города Алматы, где они учатся сейчас. Переезд детей из здания детского дома в город Конаев не рассматривается", - подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что обеспечение безопасности и комфортных условий проживания детей остается приоритетом акимата города Алматы и Министерства просвещения, а также, что ситуация с обучением и проживанием детей находится под постоянным контролем.
Напомним, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео
, на котором видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.
Так выглядит "добровольное переселение"? Любые действия в отношении детей без их согласия - нарушение как Конвенции ООН, так и законов Казахстана", - заявила Саин.
По поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен
.
Общественница и волонтер Ольга Аринбасарова, которая непосредственно находилась на месте событий, в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала
, как действовали полицейские, в чем, по ее мнению, причина такого "рвения" властей и какое наказание должны понести чиновники, отдавшие приказ полицейским разобраться с детьми.
По словам Аринбасаровой, полиция действовала так жестко, словно противостояла преступникам, а не детям-сиротам, которые остались без попечения родителей.
По мнению
депутата мажилиса Ирина Смирновой, полиция превысила полномочия.
Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал
на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS
.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила
, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашыле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили
, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Комментируя переселение детей, в облакимате сослались
на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астана құрылыс сервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился
депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашыле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашыла переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.
Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашыле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.
Ситуацию с выселением воспитанников детского дома также прокомментировал
заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев.
В Министерстве внутренних дел на запрос информационного агентства Kazakhstan Today об участии полиции в выселении сирот ответили
, что по данному факту проводится проверка.