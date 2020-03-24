Пик заражения коронавирусом ожидается в апреле

Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - Ожидается, что пик регистрации новых случаев будет достигнут в апреле. Об этом рассказал министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев на пресс-конференции о текущей ситуации по коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

По словам Абаева, вероятность продления режима ЧП на данный момент не определена. Ожидается, что пик регистрации новых случаев будет достигнут в апреле, после чего число новых зараженных пойдет на спад.

Он также сообщил, что сегодня в стране имеются 60 тысяч тестов на коронавирус, в ближайшие дни поступят еще 150 тысяч тестов. Еще 100 тысяч тестов будет закуплено за счет спонсоров. Данные тест-системы производства КНР позволяют эффективно выявлять положительные случаи коронавирусной инфекции. Вместе с тем для лабораторного контроля используются праймеры, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

Отмечается, что с момента объявления ЧП обеспечен возврат свыше 5 тысяч туристов, совместно с фондом "Туристік Камкор" планируется вернуть еще 145 туристов. Вместе с тем за рубежом остается 59 человек, которые по различным причинам решили не использовать поддержку фонда. По этим лицам будет вестись отдельная работа. Сегодня обеспечивается их пребывание, питание, транспортировка, сдача анализов и диагностика.

Кроме того, глава МИОР рассказал, что на сегодняшний день ежесуточный объем всех производимых масок составляет 604 тыс. штук. Объем будет наращиваться до одного миллиона в сутки. В городах Нур-Султане и Алматы будет организована бесплатная выдача масок для групп риска.

Стало известно, что всего по стране обеспечена готовность 27 тыс. коек. В столице загруженность не превысила 25%, в Алматы - менее 12%.

Абаев также рассказал, что торгово-развлекательные центры, расположенные в городах с режимом карантина (Нур-Султан, Алматы), работать не будут. Во всех остальных городах при соблюдении санитарных требований им работать разрешено до 18.00 часов. При этом развлекательная часть ТРЦ будет закрыта.

Министр также напомнил, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача по обеспечению безопасности населения все без исключения пассажиры, пребывающие из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом (категория стран 1А: Франция, Иран, Италия, Испания, Германия) будут помещаться на карантин в 14 дней и сдавать тест на COVID-19.

Граждане, прибывающие из всех остальных стран мира, будут изолированы на 1 сутки в карантинном стационаре для сдачи анализа на коронавирус. Даже в случае отрицательного результата они подлежат домашней изоляции на 13 суток. Особое внимание будет уделено выявлению пассажиров, прилетевших с пересадкой. Они также будут положены на карантин со сдачей всех необходимых анализов. При посадке транзитного рейса на территории Казахстана пассажиры не покидают борт самолета.

По информации Абаева на сегодняшний день правоохранительными органами начато 3 досудебных расследования по статье 304 Уголовного кодекса (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов), а также возбуждено административное производство по статье 476 Кодекса об административных правонарушениях в отношении 143 лиц.

Следующее заявление министра информации и общественного развития РК Абаева по ситуации с коронавирусом в Казахстане будет озвучено 24 марта в 18.00, сообщает ortcom.kz

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