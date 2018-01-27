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По итогам расследования инцидента с высаженными из поезда в мороз бабушки с внучкой уволены три человека26.01.2018
Общество  16:29

Астана. 26 января. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" сообщило об увольнениях после служебного расследования с поездной бригадой по инциденту, произошедшему на станции Кокшетау при осуществлении посадки на пассажирский поезд №143/144 сообщением "Караганда - Омск", передает Kazakhstan Today.

"За нарушения должностных обязанностей с проводником данного вагона, начальником поезда, а также начальником участка расторгнуты трудовые договора. Кроме того, начальник сектора сервиса филиала "Северный" переведен на нижестоящую должность", - сообщили в компании.

АО "Пассажирские перевозки" приносит извинения за произошедший случай и обещает принять все необходимые меры по предотвращению подобных ситуаций.

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