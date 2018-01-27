Астана. 26 января. Kazakhstan Today - В МИР РК прокомментировали инцидент, произошедший в Кокшетау при осуществлении посадки на пассажирский поезд №143/144 сообщением "Караганда - Омск", передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время, перевозчиком проводится разбор с поездной бригадой, по итогам которого в отношении виновных лиц будут применены строгие меры в рамках трудового законодательства Республики Казахстан. Комитет транспорта МИР РК от лица перевозчика приносит свои извинения за произошедший случай и сообщает, что примет все необходимые меры по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем, - сообщили в ведомстве.

Напомним, о данном инциденте сообщила на своей странице в Facebook пользователь Диана Кожанова.

"23 января 2018 года в 7 утра с вокзала города Кокшетау на поезде №146 сообщением Омск - Караганда, выехали моя свекровь и моя дочь (4 года). Как вы знаете именно в эти дни стояли сильные морозы! Пока власти призывают народ помогать друг другу в такие морозы при необходимости, другие творят произвол на своих участках работы!!!!... В среду утром свекровь и доча должны были быть в Посольстве США. Так как все трассы закрыты в такие морозы, безопасный вариант добраться до Астаны это поезда, электрички. Они сели в вагон №6. Проводник Мусралимова Роза подошла к ним для проверки билетов. Мама показала ей билеты, удостоверение личности и доверенность на дочу. Когда проводник спросила где свидетельство о рождении дочери, мама ответила, что вот есть фото свидетельства на сотке, но оригинала на руках нет, оно в Астане. Если будет необходимо, встречающие люди привезут на вокзал свидетельство и я вам его покажу. Тут проводница начала повышать голос на маму, хамить, будто она украла ребенка", - написала она.

По ее информации, на просьбу позвать старшего проводника женщина не отреагировала и начала выгонять их из поезда. "Более того проводница на этом не остановилась схватила документы и пошла выбросила их из поезда на землю!!!!!!! Потом схватила мамину норковую шубу сумки и выкинула в тамбур", - сообщила Диана Кожанова.

Она отметила, что проводница начала толкать женщину с ребенком к выходу, применяя силу. "Мама испугалась, что поезд вот вот тронется, а документы будут лежать на земле на улице, схватила дочу, подобрала вещи и плача вместе с дочей вышли с поезда раздетые. На улице стоял мороз -42 градуса!", - написала Диана Кожанова.

По ее словам, проводник из соседнего вагона увидел, как женщина с ребенком одевались на морозе и плакали и позвал их в свой вагон.

"Я хочу, чтобы таких "героев" знала вся страна! Так как нет этому прощения! Я призываю общественные организации, прокуратуру и все соответствующие органы, акимат, всех, кто сможет помочь разобраться и наказать по закону этот бесчеловечный поступок!" - написала женщина.

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