Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - За 2 года существования страницы Комитета административной полиции (КАП) МВД в Facebook по сообщениям граждан привлечено к ответственности более 7 тыс. нарушителей ПДД, передает Kazakhstan Today.

"Многие обращаются к нам не только с личными проблемами, немало тех, кто готов помогать в выявлении нарушителей ПДД. И, наверное, это можно считать наибольшим достижением за последнее время. Люди сами понимают, что безопасности без их личного участия быть не может", - отмечает официальный представитель КАП МВД Ирина Лукьянина.

За 2 года функционирования страницы КАП МВД в Facebook по сообщениям гражданских активистов привлечено к ответственности более 7 тысяч нарушителей ПДД, поступило порядка 250 предложений граждан по организации дорожного движения, которые поддержаны местными исполнительными органами. Кроме того, по жалобам подписчиков страницы привлечено к дисциплинарной ответственности более 40 сотрудников полиции.

Следует отметить, что на странице принимаются все обращения, в том числе и с анонимных аккаунтов, если на присланных фото и видео присутствуют необходимые доказательства нарушений. Таким образом, все больше граждан выражают свою активность, действуя по принципу "нулевой терпимости" к любым правонарушениям.

"Мы благодарны гражданам за их активность, ведь на каждом перекрестке не поставишь полицейского и камеру не установишь. Это также имеет эффект профилактики. Все водители, в том числе и сотрудники полиции, сейчас уже понимают, что если и нет камер, то их нарушение может снять на свой телефон или видеорегистратор любой водитель или пешеход поблизости", - сообщила Лукьянина.

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