По программе "Бюджет участие" в Ауэзовском районе Алматы реализуют 22 проекта по благоустройству

АЛМАТЫ. 22 АПРЕЛЯ - Аким Ауэзовского района города Алматы Сайран Сайфеденов на площадке региональной службы коммуникаций рассказал о том, какие проекты, связанные с благоустройством, будут реализованы в Ауэзовском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Сайфеденова, в формировании облика любого города и комфортного времяпровождения важную роль играют благоустроенные дворы, бульвары, скверы и парки. После введения карантинных мер усилился запрос на благоустроенные общественные пространства. Горожане стали больше ценить прогулки на свежем воздухе.

В текущем году в рамках программы "Бюджет участие" будем реализовывать 22 проекта. Из них: 14 - дворовых территорий, в семи местах создадим общественное пространство, также хотим осветить фасады шести домов микрорайона Жетысу-2. Кроме этого, во втором квартале начнем работу по благоустройству 73 дворов в микрорайонах 3 и 6. Еще по 201 двору разработана проектно-сметная документация", - сообщил аким Ауэзовского района.

Также в Ауэзовском районе появится большая скейт-площадка на перекрестке улиц Саина и Жубанова, отремонтируют пешеходную зону на перекрестке Толе би и Яссауи, на улице Момышулы. На пересечении улиц Саина и Шаляпина появится мини-сквер, в микрорайоне Тастак-1 будет благоустроен участок по просьбе жителей.

К масштабным работам по благоустройству присоединяется вопрос озеленения района. Как сообщил Сайран Сайфеденов, в этом году посажено 500 саженцев деревьев, 600 кустарников и 6 тысяч саженцев живой изгороди. Начаты работы по посадке цветников на площади 12 тыс. квадратных метров. Вопросом озеленения занимается подрядная организация "Велл". Аким отметил, что при спонсорской поддержки было приобретено более 4000 кустарников с розами, которые уже начали высаживать.

Помощь в благоустройстве района оказывают подучетные службы пробации. Ежедневно по 4 часа осужденные к общественным работам приводят в порядок территорию района.

Аким района подчеркнул, что при бережном отношении к посаженным саженцам и цветочным клумбам спустя несколько лет Ауэзовский район будет в целом напоминать один большой зеленый парк, что благоприятно скажется на экологии центральной части Алматы.

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