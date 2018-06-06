Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - В Алматы прошла IV неформальная конференция Media Talks Almaty: "Секреты настоящих героев", на которой победители республиканского конкурса "100 новых лиц Казахстана" поделились своими "success stories" и зарядили энергией настоящих героев, передает Kazakhstan Today.

Как рассказала директор медиашколы "Казмедиа центра", член инициативной группы по поиску 100 лиц Махаббат Есен, Меdia Тalks - неформальная конференция, цель которой - делиться уникальными знаниями, давать возможность интересным личностям поделиться своей историей успеха, жизненным опытом, взглядами на те или иные темы.

"В этот раз Media Talks впервые проводится в Алматы. Это четвертая по счету конференция, и она полностью посвящена историям героев проекта "100 новых лиц Казахстана"", - сказала Махаббат Есен.

По ее словам, каждый участник по праву достоин звания героя нашего времени, потому что их жизненный путь, принципы, сложности, которые они преодолели на пути к своим победам, достойны внимания и признания.

"Нам хотелось бы, чтобы алматинцы и все казахстанцы знали, что эти люди живут в их городе, их стране. Задача журналистов - рассказать о новых героях, а не в кулуарах нервничать, что у нас одни и те же звезды. Давайте создавать новых звезд из простых людей", - дополнила директор медиашколы.

Один из победителей проекта "100 новых лиц Казахстана" - капитан паралимпийской молодежной сборной Казахстана по волейболу Серик Есматов. Он рассказал о своей истории и поделился своим секретом успеха.

"Я тот человек, которого называют сильным духом. Потеряв ноги, я приобрел совсем иную жизнь. Многие люди говорят, что да, попав в такие ситуации, либо аналогичные, это очень тяжело переживаешь. Почему? Потому что люди воспринимают это совсем иначе. В нашем обществе очень мало людей, которые готовы смело принять это, поддержать и оборачивать все в свою пользу. Потому что их никто не наставляет. В своих время я получил мотивацию от своих родителей, братьев. Они подарили мне очень большую надежду, очень яркую, из которой я на сегодняшний день черпаю очень много возможностей, энергии, мотивации. Их вера в меня поставила меня на ноги. Вера в самого себя помогает мне двигаться изо дня в день. Ходить на протезах", - сказал Серик Есматов.

Другой участник - талантливый молодой ученый химик Диас Тастанбеков - рассказал о своих проектах.

"У нас очень большая команда, научно-образовательный проект, который мы делаем совместно с Аяном Аширбековым, Шынгысом Ахметтулаевым. Огромная команда. Цель этого проекта - учить детей технологиям будущего. Мы хотим обучать профессиям завтрашнего дня. У нас есть 6 направлений: Hard ware? Soft ware? Зеленые технологии и так далее. Самый главный проект - это ракетное моделирование. Мы хотим учить детей, и не только детей, делать ракеты. Последний проект - это социальный канал на Ютубе. На нем мы пытаемся с юмором в общедоступной форме популяризировать науку. Мы хотим, чтоб люди узнавали об интересных вещах на доступном языке. Такой маленький вклад в образование людей", - сказал он.

Маулен Бектурганов - 23-летний инноватор из Усть-Каменогорска и основатель компании MBionics также рассказал о своих достижениях.

"В жизни у меня было 9 рук: две свои и семь бионических. Буквально 5 лет назад я не мог себе представить, что моя жизнь сложится именно так. Я учился в IT-университете и часто задумывался, чем же я хочу заниматься после. Больше всего меня привлекало программирование. Вначале у меня неплохо получалось делать вебсайты. Я хорошо понимал, что хорошие идеи и проекты лежат на стыке нескольких дисциплин, и искал свое направление, таким образом, я оказался на занятиях по робототехнике. Получив небольшой опыт, я ушел из кружка по робототехнике. Однажды на занятиях по физике учитель предложил разработать виртуальную лабораторию. Услышав эту новость, я загорелся ею и попросился в команду. Больше всего меня привлекал сам процесс разработки и прогнозирование событий. В команде нам предложили заняться виртуальной дополненной реальностью. И мы начали разрабатывать виртуальную руку. Когда моя рука начала двигаться не только перед экраном монитора, но и в виртуальной реальности, кода я смог брать виртуальные предметы, взаимодействовать с ними, это было похоже на фантастику. На руку надевался сенсор, который считывал напряжение мышц руки, а также положение руки в пространстве. Я сразу начал думать, где можно использовать эту технологию. Тогда я решил заняться своим проектом и сделать роботизированную руку", - рассказал Бектурганов.

Как отметила Махаббат Есен, каждый из победителей "100 новых лиц Казахстана" - уже сложившаяся устойчивая самодостаточная личность, и если бы не было огласки, они бы просто продолжали делать свою работу.

"Думаю, они стали более узнаваемыми. Вопрос ротации, становления звезды у всех по-разному протекает. Раскрутить врача в качестве узнаваемой личности, как звезду шоу бизнеса - это другие концепции, другие инструменты, в целом - другая целевая аудитория. И сравнивать их с популярными личностями из других сфер не совсем уместно. Но их приглашают на профессиональные площадки, они делятся своим уникальным человеческим и профессиональным опытом, это дает шанс вырастить поколение мотивированных людей, которые осознанно придут в свою профессию, будут что-то делать для своей страны. В этом цель проекта", - сказала она.

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