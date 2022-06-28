Почти половина казахстанцев живет в кредит - глава НПК об угрозе новых беспорядков

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НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Карагандинской, Улытауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Мангистауской, Павлодарской, Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 28 июня на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

28 июня на западе, севере, востоке Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 35 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 28 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара - 41 градус. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

28 июня на юго-востоке Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

28 июня на юго-западе Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днём 28 июня в северной половине Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

28 июня днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, утром и днем на западе, севере области 15-20 метров в секунду.

28 июня днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

28 июня ночью на западе, днем на севере Мангистауской области ожидается гроза. На юге, западе, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный 9-14, на юге, западе, в центре области 17-22 метра в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 42 градуса.

28 июня в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

28 июня утром и днем на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 35-38 градусов.

Днем 28 июня в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе 15-20, днем на востоке области порывы 23 метра в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 35-38 градусов.

Утром и днем 28 июня в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере области чрезвычайная пожарная опасность, днем пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду. Днем 28 июня на большей части области сохраняется сильная жара - 40-42 градуса.

28 июня ночью на северо-западе, днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.

Днем 28, ночью 29 июня на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ночью 29 июня на востоке области ожидается сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, 28 июня на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 29 июня ветер ночью на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

Днем 28-29 июня в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем 28 июня на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах, днем 29 июня на юго-западе, севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Днем 28 июня на юге, западе, севере области ожидается сильная жара - 40 градусов.