Почти половина казахстанцев живет в кредит - глава НПК об угрозе новых беспорядков

НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Практически все взрослое население Казахстана имеет непогашенные кредиты, что явилось одно из причин январских беспорядков, заявил председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев на партийном заседании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Одной из причин событий 5 января, протестов и беспорядков явилась высокая закредитованность населения. Вообще за последние 3 года банковское кредитование физических лиц выросло почти на 70% и достигло астрономической цифры - 11,4 трлн тенге. Почти 6,3 млн казахстанцев сегодня имеют непогашенные кредиты в банках. Еще 1,2 млн казахстанцев закредитованы в микрофинансовых организациях. Это практически все взрослое население Казахстана", - цитирует Ертысбаева "Казахстанская правда".
Общее число казахстанцев, имеющих действующие займы, по данным Первого кредитного бюро, превышает 6,5 млн человек из более чем 19-миллионного населения страны.
На сегодня розничный кредитный портфель Казахстана превысил 10 трлн тенге - это почти на 43% больше, чем в прошлом году. И, как выяснилось, львиная доля займов - это потребительские беззалоговые кредиты", - заявил глава НПК.
На втором месте, по его словам, идут ипотечные займы, после - автокредитование, кредитные карты и залоговые потребительские кредиты.
Больше всего займов у жителей Нур-Султана, Алматы, Алматинской и Туркестанской областей. На их долю пришлось 44% от общего объема всех выданных кредитов.
Возможно, треть взрослого населения у нас находится на взыскании. Это ужасная ситуация, и ее срочно нужно разрешать путем того, что мы должны дать простую и понятную процедуру оформления неплатежеспособности. Безусловно, она не должна стимулировать иждивенческие настроения, но я уверен, что эти кредиты были выданы в несправедливых условиях под очень высокую ставку", - заявил на заседании экономист Рахим Ошакбаев.
В свою очередь глава НПК Ертысбаев напомнил, что 5 января этого года глава государства дал четкое указание о необходимости принятия закона "О банкротстве физических лиц" и призвал его принять не позднее осени, поскольку растущая год от года закредитованность населения может спровоцировать новые беспорядки в стране.
Ранее сообщалось, что казахстанцы накопили долгов по налогам на сумму 24,3 млрд. тенге.