За нарушения пожарной безопасности казахстанцам выписали штрафы на более чем 87 млн тенге

Самая пожилая казахстанка живет в области Улытау, она уже отметила 115-й день рождения

Рассказать друзьям

Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане насчитывается 448 граждан в возрасте 100 лет и более. Самая пожилая казахстанка живет в области Улытау, она уже отметила 115-й день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





Стоит отметить, что больше всего долгожителей проживает в крупнейшем городе страны Алматы, там насчитывается 58 человек в возрасте 100 лет и старше.





Второе место по численности долгожителей занимает Туркестанская область. В ней проживает 53 человека в возрасте 100 лет и старше.





На третьем месте по численности долгожителей находится Алматинская область, где насчитывается 37 человек в возрасте 100 лет и старше.





В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители области Улытау - 115 лет, Павлодарской области - 113 лет, Жамбылской области - 110 лет.





Напомним, ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.