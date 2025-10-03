01.10.2025, 16:31 148706
За нарушения пожарной безопасности казахстанцам выписали штрафы на более чем 87 млн тенге
Проведено более 16 тысяч рейдов и патрулирований
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане почти пять тысяч человек оштрафовали на более чем 87 млн тенге за нарушение требований пожарной безопасности, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев.
Сегодня в постоянной готовности находятся 28 авиабортов, которые позволяют работать в сложных участках. В 31 лесничестве развернуто 37 постов механизированного дозора. Они обеспечивают своевременное обнаружение и тушение пожара. При этом большое значение имеет профилактическая работа. В лесостепных массивах силами МЧС, полиции и лесных хозяйств проведено более 16 тысяч рейдов и патрулирований. За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено свыше 4600 человек, сумма штрафа составляет около 87,5 млн тенге", - заявил он.
Напомним, свыше 260 лесных пожаров произошло в Казахстане.
02.10.2025, 17:15 35406
АФМ разыскивает троих подозреваемых по делу о выводе свыше 46 млрд тенге из ЕНПФ
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу разыскивает троих подозреваемых в организации преступных схем по незаконному выводу свыше 46 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонд, сообщает пресс-служба агентства.
В частности, разыскиваются:
- Аслан Қамбарұлы Дуйсенов, 01.04.1992 года рождения;
- Габбас Иманбаев, 18.05.1998 года рождения;
- Есимхан Баяндиевич Елешев, 11.09.1987 года рождения.
По данным АФМ, они "подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг".
Они использовали 7 стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению. В отношении Дуйсенова А.Қ., Иманбаева Г., Елешева Е.Б. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из подозреваемых - Дуйсенов А.Қ. ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он осужден к 5 годам лишения свободы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу о выведении более 200 млрд пенсионных накоплений.
02.10.2025, 13:40 53356
Египет ужесточил правила въезда для туристов из Казахстана
Теперь лица, не достигшие 21 года, не смогут посетить страну без сопровождения родителей
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 октября Египет ужесточил правила въезда для казахстанцев младше 21 года.
Казахстанские туроператоры сообщили, что теперь граждане Казахстана, не достигшие 21 года, не смогут путешествовать в Шарм-эль-Шейх без сопровождения хотя бы одного родителя. Если же ребенок путешествует с другими родственниками, необходимо заранее подготовить нотариально заверенную доверенность на совершеннолетнего сопровождающего. Также на границе потребуется свидетельство о рождении ребенка и паспорт доверенного лица.
Представители турфирм пояснил, что данные меры введены для усиления контроля за несовершеннолетними туристами и обеспечения их безопасности.
02.10.2025, 10:43 69031
Судебное решение об освобождении экс-банкира Ертаева отменено
Ранее сообщалось, что экс-банкира освободили за положительное поведение
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Судебное постановление об освобождении бывшего банкира Жомарта Ертаева отменено, сообщил адвокат, депутат мажилиса Абзал Куспан.
Сегодня отменено судебное постановление в отношении Ертаева. Искренне благодарю Генеральную прокуратуру РК, прокурора и суд Алматинской области, а также журналистов, которые первыми подняли этот вопрос", - написал вчера на своей странице в Facebook Абзал Куспан.
Информацию прокомментировал также еще один депутат мажилиса Ермурат Бапи. Он сообщил, что Ертаев будет вновь взят под стражу.
Корреспонденты Kazakhstan Today направили запросы в пресс-службу Генпрокуратуры РК и суда Алматинской области.
Напомним, в 2020 году Жомарт Ертаев был приговорен к 11 годам лишения свободы. Ему было предъявлено обвинение в организации хищения в период с 2011 по 2017 годы 144 млрд тенге "Банка RBK" с использованием служебного положения, по предварительному сговору с другими лицами. Он был объявлен в международный розыск и в марте 2019 года экстрадирован из Российской Федерации. В марте 2021 года Ертаеву вынесли новый приговор.
В начале сентября 2025 года СМИ сообщили, что экс-банкира освободили за положительное поведение.
01.10.2025, 17:10 143546
Проблемы приобретают массовый характер - мажилисмен потребовал проверить на причастность к преступным схемам менеджеров банков
Фото: Depositphotos
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов в своем депутатском запросе потребовал проверить менеджеров банков второго уровня на причастность к преступным схемам, передает корреспондент агентства.
Кредиты оформляются на основании поддельных либо недействительных доверенностей, зачастую задним числом, а также без биометрической идентификации и согласия граждан", - цитирует депутата tengrinews.kz.
По словам мажилисмена, к нему обращались жители Восточно-Казахстанской области, пострадавшие от действий этой схемы, информирует zakon.kz.
По их словам, звонки поступали от неизвестных лиц, которые направляли их в конкретные отделения и к определенным менеджерам. Именно там на граждан и их родственников оформлялись фиктивные кредиты. У партии имеются списки таких сотрудников, которые мы предоставим правоохранительным органам. Возникает закономерный вопрос: понимают ли финансовые организации масштабы угрозы и осознают ли, что действия их работников подрывают доверие граждан к банковской системе и государственным институтам?" - заявил Рахимжанов.
Также депутат попросил Министерство внутренних дел провести всестороннюю проверку деятельности менеджеров банков второго уровня, дать правовую оценку фактам оформления кредитов по поддельным доверенностям, а также представить депутатскому корпусу алгоритмы выявления подобных преступлений.
Напомним, в начале сентября стало известно, что сотрудники крупных банков обманули казахстанцев на 3,7 млрд тенге.
30.09.2025, 22:35 216946
Большие гастроли: Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество
Программа "Большие гастроли" играет особую роль в межкультурном сотрудничестве двух стран
Фото: depositphotos.com
Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество с помощью программы "Большие гастроли", в рамках которой в Алматы состоятся гастроли ведущих театральных и балетных коллективов, сообщает пресс-служба Россотрудничества.
Особую роль и миссию в межкультурном сотрудничестве Казахстана и России несет программа "Большие гастроли" - крупномасштабный театральный проект, который с 2014 года реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации и имеет несколько направлений - межрегиональное, федеральное, зарубежное", - отметили в пресс-службе.
В частности, в рамках программы Алматы принимает легендарный балет Игоря Моисеева.
Балет, созданный в 1937 году великим хореографом Игорем Моисеевым, представляет программу "Танцы народов мира" - впервые посетив Казахстан за последние 13 лет", - говорится в сообщении.
Также в начале октября в Алматы состоятся гастроли Московского театра на Трубной.
В трех спектаклях одного из лучших театров Москвы - "Дама с камелиями" по пьесе Дюма, "Час тишины" по пьесе Зеллера и "Толстого нет" по драме О. Погодиной-Кузьминой - заняты настоящие звезды: народные артисты РФ Ирина Алферова, Владимир Шульга, заслуженные артисты РФ Олег Царев, Вадим Колганов, Иван Мамонов, Валерия Ланская и другие", - уточнили в Россотрудничестве.
Кроме того, в октябре Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац в рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли" представит в Москве на сцене Российского академического молодежного театра свои блистательные постановки - "Сац" и "Руслан и Людмила".
Эти гастроли в юбилейный год главного детского театра Казахстана, который 7 ноября отметит 80-летие, являются знаковыми: Театр имени Наталии Сац впервые приедет в столицу России, и особенно символично то, что играть актеры будут на сцене театра, который тоже был создан Наталией Сац в 1921 году как Московский театр для детей - будущий РАМТ", - заявили в пресс-службе
В Россотрудничестве напомнили, что в рамках "Больших гастролей" РАМТ посетил Алматы весной нынешнего года.
10 и 11 октября во Дворце школьников Государственный академический театр для детей и юношества имени Наталии Сац представит премьеру музыкально-поэтической драмы "Грамматика любви" по рассказам Ивана Бунина", - говорится в сообщении.
30.09.2025, 22:30 219136
В Алматы с триумфальным успехом выступил балет Моисеева
Фото: moiseyev.ru
Алматы. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы, на сцене Дворца Республики, с триумфальным успехом прошел концерт балета Игоря Моисеева с программой "Танцы народов мира", передает корреспондент агентства.
На сцене развернулась настоящая музыкально-танцевальная палитра: русские пляски, танцы народов Евразии и мира. В программе были представлены знаменитые "Сиртаки", "Яблочко" и "Гаучо".
Дворец Республики, переполненный до отказа, сопровождал аплодисментами выступление от начала до конца. Зал восторженно реагировал на великолепное мастерство танцоров и танцовщиц. Восклицания "браво" и "бис" звучали после каждого исполненного шедевра великого хореографа Игоря Моисеева", - отмечает журналист Kazakhstan Today.
По его словам, почти каждая композиция исполнялась на бис по просьбе восторженной публики.
Концерт ансамбля в очередной раз оставил неизгладимое впечатление - от высочайшего уровня мастерства и артистизма до удивительного умения проникать в душу народов мира, чьи танцы были представлены на сцене Дворца Республики", - добавил корреспондент.
30.09.2025, 10:41 272206
Сколько долгожителей живут в Казахстане
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане насчитывается 448 граждан в возрасте 100 лет и более. Самая пожилая казахстанка живет в области Улытау, она уже отметила 115-й день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Стоит отметить, что больше всего долгожителей проживает в крупнейшем городе страны Алматы, там насчитывается 58 человек в возрасте 100 лет и старше.
Второе место по численности долгожителей занимает Туркестанская область. В ней проживает 53 человека в возрасте 100 лет и старше.
На третьем месте по численности долгожителей находится Алматинская область, где насчитывается 37 человек в возрасте 100 лет и старше.
В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители области Улытау - 115 лет, Павлодарской области - 113 лет, Жамбылской области - 110 лет.
Напомним, ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.
30.09.2025, 08:51 247996
Полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы
Фото: Depositphotos
Алматы. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с проведением футбольного матча между командами "Қайрат" и "Реал" полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы и приняла комплекс мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан, сообщили в пресс-службе полиции.
В пресс-службе отметили, что особое внимание уделено дорожной безопасности. В районе Центрального стадиона возможны временные ограничения движения транспорта.
Департамент полиции города призывает горожан и гостей города заранее ознакомиться со схемой ограничения, корректировать свой маршрут и учитывать изменения в движении.
Напомним, сегодня алматинский "Кайрат" на своем поле сыграет с испанским "Реалом Мадрид" в 21.45 по времени Астаны.
К охране общественного порядка привлечены сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии МВД.
Горожан и гостей города призывают поддерживать команды ярко, но культурно, соблюдать порядок на улицах, стадионе и в транспорте.
Как сообщили в акимате города, для удобства болельщиков запустят бесплатные автобусы. Они будут курсировать от Центрального стадиона до ключевых точек после окончания матча. Всего будет задействовано 60 автобусов, которые будут отправляться до 6 точек:
Центральный стадион - "Алматы Арена" (табличка - А1, место отправления - пр. Абая в западном направлении);
Центральный стадион - Райымбек/Алатау (табличка - А2, место отправления - пр. Абая в западном направлении);
Центральный стадион - ж/д вокзал Алматы-1 (табличка - А3, место отправления - ул. Байтурсынова в северном направлении);
Центральный стадион - мкр. Орбита (табличка - А4, место отправления - ул. Байтурсынова в южном направлении);
Центральный стадион - мкр. Жулдыз (табличка - А5, место отправления - пр. Абая в восточном направлении);
Центральный стадион - Аэропорт (табличка - А6, место отправления - пр. Абая в восточном направлении);
Кроме того, работа метрополитена города будет продлена до 01.00. На станциях "Байконыр" и "Театр им. М. Ауэзова" будет усилен штат сотрудников для безопасного пропуска и качественного обслуживания пассажиров на время проведения матча.
