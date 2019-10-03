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Погода без осадков и ночные заморозки ожидаются в ближайшие дни на большей части Казахстана

02.10.2019, 14:27 11935
Погода без осадков и ночные заморозки ожидаются в ближайшие дни на большей части Казахстана
Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 3-5 октября, передает Kazakhstan Today.
 
По информации синоптиков, центр холодного и обширного антициклона сместился на юг Западной Сибири, но его отрог ещё будет определять погоду в большинстве областей республики в ближайшие трое суток. 
 
В этой связи на большей части территории Казахстана ожидается малооблачная без осадков погода и с ночными заморозками. 
 

В центральных и восточных областях ночная температура будет -1-7 градусов, местами до 12 градусов мороза. Дневная температура начнёт повышаться, но пока сохранится ниже климатической нормы. Исключение составят западные районы, где температура уже выше средних многолетних значений на 3-5 градусов", - уточнили в "Казгидромете". 

 

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