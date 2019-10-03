Погода без осадков и ночные заморозки ожидаются в ближайшие дни на большей части Казахстана

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 3-5 октября, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, центр холодного и обширного антициклона сместился на юг Западной Сибири, но его отрог ещё будет определять погоду в большинстве областей республики в ближайшие трое суток.

В этой связи на большей части территории Казахстана ожидается малооблачная без осадков погода и с ночными заморозками.

В центральных и восточных областях ночная температура будет -1-7 градусов, местами до 12 градусов мороза. Дневная температура начнёт повышаться, но пока сохранится ниже климатической нормы. Исключение составят западные районы, где температура уже выше средних многолетних значений на 3-5 градусов", - уточнили в "Казгидромете".

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