Погода без осадков ожидается в воскресенье только на западе и юге Казахстана

Алматы. 23 июня. Kazakhstan Today - В воскресенье на большей части республики с прохождение атмосферных фронтов пройдут местами дожди с грозами, усилением ветра и градом, на востоке - местами сильный дождь, лишь на западе и юге Казахстана - погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу "Казгидромета", в Павлодарской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление до 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Алматинской области местами возможен град. Днем в Туркестанской, Кызылординской областях местами - ветер 15-20 метров в секунду.

Днем в Атырауской, Мангистауской областях ожидается сильная, местами очень сильная жара. В Актюбинской, местами в Западно-Казахстанской областях днем сохраняется сильная жара. Кроме того, в Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, местами в Актюбинской, Костанайской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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