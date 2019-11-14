Погода без осадков сохраняется сегодня лишь на юге и юго-востоке Казахстана

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами на западе, северо-западе пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере и востоке снег, лишь на юге и юго-востоке с отрогом антициклона сохраняется погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере и востоке местами гололед, низовая метель.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Акмолинской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области - метель, в Костанайской области - туман.

В Алматинской области местами ожидается ночью и утром туман, днем в районе Жаланашколя ветер 15-20 метров в секунду. В Жамбылской области ожидается местами туман, ночью и утром усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях, ночью и утром в Карагандинской области местами туман.

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