Полицейские СКО выявили 6,5 тысяч нарушений правил благоустройства

Петропавловск. 26 августа. Kazakhstan Today - Сотрудники полиции Северо-Казахстанской области с начала 2020 года выявили 6,5 тысяч нарушений правил благоустройства, передает Kazakhstan Today.

Соблюдение правил благоустройства - важное направление работы сотрудников местной полицейской службы и в областном центре, и в районах СКО, напомнили в пресс-службе. Главные проблемы - выброс мусора в неустановленных местах, содержание прилегающих территорий в ненадлежащем виде, что в сельских округах чаще всего означает нескошенную траву. Участковые инспекторы полиции проводят с населением разъяснительную работу, выносят предписания, следят за их исполнением.

Активно ведется агитация за соблюдение чистоты в населенных пунктах в Аккайынском районе. Визиты полицейских заставляют сельчан браться за косы и приводить в порядок придомовые территории.

Обычно предписаний достаточно, даже когда доходит до административного воздействия, используется такая мера взыскания, как предупреждение, - говорит начальник районного отдела полиции майор Руслан Сапаров. - Согласно статье 505 Кодекса об административных правонарушениях РК "Нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов, разрушение объектов инфраструктуры, повреждение зеленых насаждений", штрафы применяются при повторных нарушениях в течение года после предыдущего взыскания. Особенно строго полицейские следят за выбросом мусора за домами и в проулках. Сельский мусор - зола, навоз, солома - не только наносит ущерб эстетике, но и добавляет проблем к состоянию сельских дорог осенью. Всего с начала года в районе к административной ответственности привлечено 203 человека, из них оштрафованы только шестеро, в основном сельчан предупреждают".

Профилактика и выявление нарушений правил благоустройства были усилены в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Таза Казахстан". Всего по области за 7 месяцев к административной ответственности по статье 505 привлечено 6516 человек, из них оштрафовано 137 нарушителей. Треть нарушений выявлена в Петропавловске. Наибольшее число выявленных нарушений приходится на несвоевременную уборку территорий физическими лицами - 78% от общего количества.

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