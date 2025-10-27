Потерявшего маму медвежонка отправили в зоопарк Усть-Каменогорска

С 26 по 30 октября 2025 года поезда будут отправляться из Алматы-2 по четным числам

Фото: КТЖ

Алматы. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 26 октября 2025 года состоялось отправление поезда по маршруту Алматы - Москва после возобновления прямого железнодорожного сообщения между Казахстаном и Россией. В рейс отправились около 40 пассажиров, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".





В этом году вагоны маршрута обновлены на современные пассажирские вагоны отечественного производства завода АО "ЗИКСТО". Новые купейные и плацкартные вагоны оснащены улучшенной шумоизоляцией, современными системами кондиционирования и санитарными модулями. Для удобства пассажиров предусмотрены специализированные вагоны для перевозки маломобильных граждан. Состав включает один купейный вагон на 36 мест и один плацкартный вагон на 52 места.





До станции Саратов вагоны Алматы - Москва курсируют в составе поезда №7/8 Алматы - Саратов, после чего прицепляются к поезду №85/86 Дербент - Москва и следуют до российской столицы. Отправление из Алматы-2 назначено на 20.20. В обратном направлении из Москвы поезд отправится 30 октября.





С 26 по 30 октября 2025 года поезда будут отправляться из Алматы-2 по четным числам. С 1 ноября по 13 декабря отправления будут происходить по нечетным числам.





Проездные документы доступны на официальном сайте bilet.railways.kz, а также во всех билетных кассах железнодорожных вокзалов.