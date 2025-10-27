26.10.2025, 11:54 49271
Потерявшего маму медвежонка отправили в зоопарк Усть-Каменогорска
Фото: Елена Бредихина
Усть-Каменогорск. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Потерявший маму медвежонок вышел к людям на дачах под Риддером, сообщает YK-news.kz.
Малыша заметили дачники около недели назад в районе Белого луга.
По рассказам жителей, мишка остался один без мамы. Предположительно, его мать попала под поезд. После медвежонок поселился в заброшенном сарае на одной из дач. Владельцы дачи написали заявление с просьбой о помощи косолапому в оперативный отряд реагирования лесного и охотничьего хозяйства. Было решено отловить медвежонка и доставить в зоопарк Усть-Каменогорска", - пишет источник.
На днях медвежонка, которому около 6-7 месяцев, отловили и доставили в Левобережный комплекс. По словам работников зоопарка, оставшись без матери, он голодал и был очень худым для своего возраста. На время адаптации и карантина малыша не будут показывать посетителям.
До двух лет медвежата живут с мамой медведицей. Если бы было все хорошо, то они бы с ней залегли в берлогу и перезимовали", - сообщил заместитель начальника отряда оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства Сергей Карманников.
Он отметил, что этот год богат на медвежат. Если ранее у медведиц рождалось по одному-два медвежонка, то в этом году их по три-четыре. Даже в зоопарке Усть-Каменогорска медведица родила троих медвежат, что для неволи является редкостью.
Мишки у нас уже приходят туда, где раньше не жили. Было очень много обращений по медведям в этом году. Даже пасечники говорили, что один-два улья выделяли мишкам", - рассказал специалист.
Он также подчеркнул, что лучше не прикармливать дикое животное, потому что это опасно. Лучше сразу же обратиться в специализированные органы.
Ранее родившихся в зоопарке Усть-Каменогорска трех медвежат перевезли в Алматы. Решение было принято из-за переизбытка медведей в Левобережном комплексе.
27.10.2025, 09:35 3241
Между Алматы и Москвой возобновлено прямое железнодорожное сообщение
Фото: КТЖ
Алматы. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 26 октября 2025 года состоялось отправление поезда по маршруту Алматы - Москва после возобновления прямого железнодорожного сообщения между Казахстаном и Россией. В рейс отправились около 40 пассажиров, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
В этом году вагоны маршрута обновлены на современные пассажирские вагоны отечественного производства завода АО "ЗИКСТО". Новые купейные и плацкартные вагоны оснащены улучшенной шумоизоляцией, современными системами кондиционирования и санитарными модулями. Для удобства пассажиров предусмотрены специализированные вагоны для перевозки маломобильных граждан. Состав включает один купейный вагон на 36 мест и один плацкартный вагон на 52 места.
До станции Саратов вагоны Алматы - Москва курсируют в составе поезда №7/8 Алматы - Саратов, после чего прицепляются к поезду №85/86 Дербент - Москва и следуют до российской столицы. Отправление из Алматы-2 назначено на 20.20. В обратном направлении из Москвы поезд отправится 30 октября.
С 26 по 30 октября 2025 года поезда будут отправляться из Алматы-2 по четным числам. С 1 ноября по 13 декабря отправления будут происходить по нечетным числам.
Проездные документы доступны на официальном сайте bilet.railways.kz, а также во всех билетных кассах железнодорожных вокзалов.
25.10.2025, 19:32 82541
В Акмолинской области наградили спасших детей из горящего дома героев
Поступки этих людей - пример подлинного героизма и человечности
Фото: МЧС РК
Кокшетау. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области прошла церемония награждения жителей села Ульги района Биржан Сал, которые спасли детей из горящего дома, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Начальник ДЧС области Бакытжан Алашов вручил Ерлану и Мирасу Токсанбаевым, а также Злате Черкасской медали "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" от имени министра по ЧС Чингиса Аринова. Отец и сын Токсанбаевы спасли троих детей и вынесли два газовых баллона, а Злата Черкасская первой вывела из огня своего младшего брата", - говорится в сообщении.
Начальник ДЧС отметил, что поступки этих людей - пример подлинного героизма и человечности.
Ранее обезвредившему агрессора в аэропорту Алматы мужчине вручили награду.
25.10.2025, 11:25 101661
В Казахстане отмечают День Республики
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 25 октября, в Казахстане отмечают национальный праздник - День Республики, передает корреспондент агентства.
В этот день в 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. С принятием данной декларации утверждены личная территория, гражданство, государственный бюджет, самостоятельность в международных отношениях, государственные символы, провозглашающие суверенитет Казахстана.
В 2022 году 29 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", согласно которому Дню Республики присвоили статус национального праздника.
Сегодня лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с Днем Республики, сообщает Акорда.
Приняв 35 лет назад декларацию о суверенитете, Казахстан вступил в новую историческую эпоху. Этот судьбоносный акт утвердил право нашего народа самостоятельно определять свое будущее и стал отправной точкой построения современного государства. С тех пор нами пройден большой и тернистый путь. Сформирован политический и экономический фундамент независимости, определены международно признанные границы, возведена новая столица, достигнуты серьезные успехи в укреплении общенациональной идентичности и улучшении качества жизни граждан", - заявил глава государства..
По его словам, благодаря выверенной и сбалансированной внешней политике Казахстан успешно отстаивает свои национальные интересы, укрепляет авторитет на мировой арене.
Но перед нами стоят более масштабные задачи. Несмотря на беспрецедентные вызовы неспокойного времени, мы строим справедливый Казахстан - страну равных возможностей для всех граждан. Проводимые реформы в политике, экономике, социальной сфере нацелены на обеспечение процветания Отечества и повышение благосостояния народа", - заявил он.
Кроме того, на площади перед резиденцией Акорда с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага, приуроченная ко Дню Республики и 35-летию декларации о государственном суверенитете Казахстана.
Церемония поднятия государственного флага пройдет во всех регионах страны", - отметили в Акорде.
Дополнено 25.10.2025, 19.17
На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступили поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника - Дня Республики, сообщает Акорда.
В частности, президент России Владимир Путин в своей телеграмме отмечает, что Казахстан уверенно движется по пути социально-экономического развития, последовательно укрепляя свои позиции на международной арене.
Российско-казахстанские связи находятся на весьма высоком уровне. Наши государства успешно сотрудничают на различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур", - подчеркнул Владимир Путин.
По данным Акорды, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил, что в Казахстане царят общественная гармония и стабильность, динамично развивается экономика, последовательно повышается уровень жизни населения, укрепляются позиции страны как в регионе, так и на международной арене.
Поздравительные телеграммы продолжают поступать", - добавили в Акорде.
24.10.2025, 19:21 141876
В 70 км от Алматы ученые нашли более сотни скелетов древних амфибий
Фото: Дмитрий Копылов
Конаев. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Института зоологии РК провела короткую, но результативную экспедицию на местонахождение Курты в Алматинской области. Это одно из немногих в Казахстане местонахождений континентального палеозоя, сообщает пресс-служба института.
Обнажающиеся здесь горные породы датируются пермским периодом, их возраст составляет около 280 миллионов лет. А это означает, что найденные в Куртах организмы жили еще до эпохи динозавров.
Собираясь на недельный выезд в полную изоляцию, ученые готовились к тому, что им может не хватить еды, воды, газа, бензина, теплых вещей.
К чему мы оказались не готовы, так это к тому, что нам не хватило упаковочного материала. Находок оказалось так много, что бумага и пленка, в которые мы упаковываем образцы, закончились уже на третий день. За неделю мы собрали около 120 новых скелетов, а также отпечатки древовидных хвощей - каламитов", - рассказывают исследователи.
В организации экспедиции принимали участие: заведующий лабораторией палеозоологии Института зоологии РК Дмитрий Копылов, научный сотрудник Палеонтологического института РАН Антон Ульяхин и адъюнкт-исследователи Института зоологии РК Петр Гайдук и Андрей Российский.
24.10.2025, 15:19 153181
Посетитель зоопарка Алматы бросил камнем в глаз носорогу
Алматы. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из посетителей Алматинского зоопарка бросил камень в носорога и попал ему в глаз. Проводится работа по идентификации нарушителя, сообщили в администрации зоопарка.
Нечеловеческий поступок одного из посетителей зоопарка Алматы вызвал возмущение среди казахстанцев. Свидетельница происшествия поделилась видео в Threads. По ее словам, посетитель бросил в носорога похожий на камень предмет и попал ему прямо в глаз.
Хочется, чтобы зоопарк хоть как-то наказывал таких посетителей", - считает автор видео.
Мы глубоко обеспокоены данным инцидентом и категорически осуждаем любое проявление жестокости или неуважительного отношения к животным", - сообщили в администрации зоопарка в ответ на запрос редакции.
Там рассказали, что специалисты внимательно осмотрели носорога.
К счастью, его состояние удовлетворительное, угрозы здоровью нет. Никаких травм, в том числе глазных повреждений, у животного не выявлено", - заверили в зоопарке.
В настоящее время ведется внутренняя проверка и изучение всех доступных видеоматериалов. Также представители зоопарка обратились в правоохранительные органы.
Материалы переданы в полицию для установления личности нарушителя и последующего привлечения к ответственности. Проводится работа по идентификации данного посетителя. После установления личности с ним будет проведена разъяснительная беседа, а также применены меры согласно законодательству", - добавили в администрации.
Напомним, в августе казахстанцев возмутило использование живого страуса в качестве рекламы донерной в Астане. Ранее в ботаническом саду Алматы посетитель схватил за шею лебедя и пытался удерживать.
24.10.2025, 11:04 166321
Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества
Фото: Depositphotos
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция предупреждает казахстанцев о новом виде мошенничества - "Просроченная декларация".
Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками госорганов, и утверждают, что человек якобы просрочил подачу налоговой декларации. Мошенники пугают блокировкой счетов, требуя "уладить вопрос" в течение трех дней. Чтобы "подтвердить личность", аферисты просят продиктовать код из SMS. После этого они получают доступ к банковским счетам и похищают деньги", - рассказали в МВД РК.
Ранее мошенники обманули актюбинца на 1,5 млн тенге под видом розыгрыша мобильного телефона. Неизвестные убедили 49-летнего мужчину в его якобы победе.
Поверив в "выигрыш", потерпевший по отправленным злоумышленниками ссылкам дважды оформил онлайн-кредиты на свое имя и перевел полученные средства на указанные ими счета. Мошенники объяснили, что эти деньги необходимы для оплаты комиссии за выигрыш и взноса участника, пообещав вернуть сумму вместе с призом. В результате мужчина лишился около 1,5 млн тенге", - сообщает Polisia.kz.
18-летние жители Актобе, подозреваемые в совершении данного преступления, задержаны. По факту начато досудебное расследование.
Полиция напоминает:
- сотрудники государственных органов не звонят гражданам с подобными уведомлениями и не требуют коды подтверждения;
- никогда не сообщайте третьим лицам SMS-коды, пароли, данные карт и другие личные сведения;
- при получении подозрительных звонков прерывайте разговор и звоните в полицию по номеру 102.
Напомним, МВД Казахстана ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России. У преступников изъяли 11 устройств sim-box, 3 ноутбука, 31 сотовый телефон, использованных фигурантами для активации sim-карт, а также свыше 19 тысяч казахстанских и европейских sim-карт.
Ранее была раскрыта деятельность действовавшего на территории Украины мошеннического call-центра, который обманывал казахстанцев от имени спецслужб.
24.10.2025, 08:48 171401
Преступлением назвали происходящее в роще Баума в Алматы общественники и потребовали прекратить работы
Фото: скриншот из видео
Алматы. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Экоактивистка Салтанат Ташимова призвала прекратить строительные работы в роще Баума в Алматы.
Это преступление! Управление развития общественных пространств полностью игнорируют закон, проводя работы без паспорта объекта, Камазами повреждая деревья, расширяя узкие дорожки, где вообще не нужно покрытие гравием!!! Они разрушают экосистему леса!" - сообщила Салтанат Ташимова.
Она также опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлено, как грузовик едет вплотную к дубам по дорожке рощи. После проезда техники на коре деревьев образовались повреждения.
Смотрите, какие миллиметровщики... Для чего нужно было заезжать на внутреннюю дорожку? Это дорожка искусственная. Смотрите, что происходит. Это что за гонки такие у нас в роще? Это с учетом того, что он (водитель. - Прим. ред.) знает, что я сзади иду и снимаю. Представляете, что происходит, когда никто не видит?" - комментирует автор видео.
В акимате Алматы сообщили, что на подрядчиков наложены административные штрафы по статье 386 КоАП - "Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений".
С сентября текущего года в роще Баума начались работы по благоустройству территории. В ходе работ были обнаружены повреждения в виде обдира коры деревьев и оголение корневой системы. К административной ответственности были привлечены виновные лица, наложен штраф и составлены два административных протокола, на юридическое и физическое лицо по статье 386 КоАП, 30 МРП, 15 МРП", - отметили в акимате.
Ранее в акимате города пообещали, что в уникальном памятнике природного наследия и истории города - роще Баума деревья вырубать не будут.
По данным управления экологии и окружающей среды Алматы, в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.
По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.
В ведомстве отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка. Кроме того, по данным акимата, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
Стоит отметить, что Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана, уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
23.10.2025, 16:15 217446
В праздничные дни полиция Алматы переведена на усиленный режим службы
В городе не планируется ограничения движения транспорта
Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В канун праздника Дня Республики Казахстан, который отмечается 25 октября, полиция Алматы переходит на усиленный вариант несения службы, сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
В праздничные дни личный состав органов внутренних дел несет службу в усиленном режиме. Будут задействованы все подразделения - патрульная полиция, участковые инспекторы, ювенальная и миграционная службы, кинологи, оперативные подразделения.
Усилен контроль на общественном транспорте и в местах массового скопления граждан - парках, площадях, торгово-развлекательных центрах", - отметила спикер.
Как подчеркнула Салтанат Азирбек, в городе не планируется ограничения движения транспорта. Все будет зависеть от складывающейся обстановки при проведении массовых культурно-развлекательных мероприятий.
