Президент Казахстана пригласил Папу Римского на съезд лидеров мировых религий

Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - Председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Ватикан и Италию встретился с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином, с которым обсудил ключевые вопросы международной повестки дня, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы Токаев проинформировал госсекретаря о том, что 10-11 октября текущего года Астана примет очередной VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий, посвященный теме "Религиозные лидеры за безопасный мир". Спикер сената передал приглашение главы государства Нурсултана Назарбаева Папе Римскому Франциску принять участие в работе предстоящего форума. Также приглашение посетить столицу Казахстана и участвовать в Съезде было вручено кардиналу Пьетро Паролину, сообщила пресс-служба сената.

Токаев отметил, что за 26 лет со времени установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ватиканом налажено конструктивное сотрудничество, основанное на полном взаимопонимании и доверии на самом высоком уровне. Историческим событием стал визит Папы Иоанна Павла II в Астану в 2001 году. По словам Токаева, в Казахстане хорошо помнят этот визит, рассматривают его как высокую оценку внутренней и внешней политики нашей страны, которая стала родным домом для многих этносов и конфессий, в том числе католиков.

По информации пресс-службы, собеседники констатировали близость позиций двух государств в вопросах укрепления глобальной безопасности и продолжения диалога между религиями, культурами и цивилизациями.

Также председатель сената поблагодарил Святой Престол за активное участие в выставке ЭКСПО-2017 в Астане. Павильон Ватикана убедительно продемонстрировал внимание католической церкви к актуальным проблемам современности и значимость гармонии с природой для будущего всего человечества.

В свою очередь Пьетро Паролин высказал слова благодарности за приглашение на VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Он заявил, что форум приобретает все большую популярность в мире, и заверил, что Ватикан будет и впредь поддерживать усилия президента Казахстана по установлению мира и согласия между последователями всех вероучений.

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