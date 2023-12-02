Привлекавшиеся к уголовной ответственности лица работали в школах Акмолинской области

Рассказать друзьям

Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в декабре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Праздники





В декабре казахстанцев ждет дополнительный выходной день 18 декабря по случаю празднования Дня Независимости. В связи с тем что 16 декабря выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник, 18 декабря. Таким образом, на День Независимости казахстанцы отдохнут три дня подряд - 16, 17, 18 декабря.





Всего в декабре при пятидневной рабочей неделе 20 рабочих и 11 выходных дней.





Зимняя резина





В Казахстане с 1 декабря по 1 марта водители авто обязаны ездить на зимней резине. Не сменившим летнюю резину на зимнюю грозит штраф в 5 МРП, если в течение года водитель повторно совершит аналогичное правонарушение, то штраф увеличивается до 10 МРП.





Погода в Казахстане в декабре





В этом году зима в Казахстане вступит в свои права постепенно. В ближайшие дни декабря и в течение месяца на большей территории республики ожидается неустойчивый характер погоды: в северной половине РК прогнозируется снег, временами сильный снег с метелью, в южных регионах - осадки - дождь с переходом в снег. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-28 метров в секунду, в начале месяца на северо-западе и севере РК - порывы 30 метров в секунду и более, сообщили синоптики Казгидромета.





Во второй половине первой декады декабря температура воздуха значительно понизится на всей территории страны:





на западе страны ночью до -10-20°C, днем до -3-13°C;

на севере, северо-западе, востоке и в центре ночью до -20-30°C, днем до -10-20°C;

на юге и юго-востоке республики ночью до -10-20°С, днем -2-10°С.





Во второй и в третьей декадах декабря с влиянием циклонов ожидается несколько интенсивных волн тепла:





в северной половине РК температура воздуха повысится ночью до -5-10°С, днем до 0,-5°С;

в южной половине РК ночью до -3+3°С, днем до +5+13°С.





Однако в отдельные дни при северо-западных вторжениях антициклонов прогнозируется понижение температурного фона:





в северной половине РК ночью до -20-30°С, днем до -8-15°С;

в южной половине РК ночью до -10-17°С, днем до -3-10°С.





В целом по прогнозу в декабре средняя за месяц температура воздуха на территории страны ожидается выше нормы на 1-2°.





Количество осадков в декабре прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы - на севере республики.





Казахстан готовится к возобновлению экспорта животноводческой продукции в Китай





В декабре в Казахстан приедут специалисты главного таможенного управления КНР. Они проведут оценку рисков и снятия ограничений для возобновления поставок казахстанской говядины, свинины и мяса птицы. По итогам оценки ветеринарной службы Казахстана китайская сторона готова рассмотреть возможность снятия существующих ограничений и перейти к возобновлению экспорта животноводческой продукции в Китай.





Новая платная дорога





Приказом министра транспорта Казахстана введено использование автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Уральск - граница Российской Федерации (на Саратов) на платной основе. Начальный пункт платной дороги (участка) - км 4 + 000, конечный пункт платной дороги (участка) - км 102 + 900. Протяженность участка платной дороги составляет 98,9 км.





При этом предусмотрен проезд по альтернативной дороге: участок Уральск - Чапаево автомобильной дороги республиканского значения Атырау - Уральск, автомобильная дорога республиканского значения Чапаево - Жалпактал - Казталовка - граница Российской Федерации.





Вакцинация от кори





Министерством здравоохранения в целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости корью среди населения страны с 6 ноября текущего года начата дополнительная массовая иммунизация против кори. В первую очередь иммунизации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев до 11 месяцев.





С декабря планируется дополнительная иммунизация против кори детей в возрасте от 2 лет до 5 лет независимо от прививочного статуса, медицинских работников (до 55 лет), а также лиц до 18 лет, пропустивших профилактические прививки.





Национальный перевозчик запускает дополнительные поезда на декабрьские праздники





В День Независимости Казахстана и Новый год АО "Пассажирские перевозки" запускает дополнительные поезда по следующим направлениям:





№ 201/202 Нур-Султан-1 - Шымкент - 3 рейса отправлением из столицы - 15, 29 декабря 2023 года и 1 января 2024 года. Из Шымкента - 16, 30 декабря текущего года и 2 января 2024 года.

- 3 рейса отправлением из столицы - 15, 29 декабря 2023 года и 1 января 2024 года. Из Шымкента - 16, 30 декабря текущего года и 2 января 2024 года. № 203/204 Нур-Султан "Нурлы жол" - Алматы-2 - 5 рейсов отправлением с вокзального комплекса "Нурлы жол" - 15, 28, 29 декабря текущего года и 1, 2 января 2024 года. Из Алматы-2 - 16, 29, 30 декабря текущего года и 2, 3 января 2024 года.





Составы будут состоять из стандартных купейных и плацкартных вагонов.



