Система Orphus

Продолжаются работы по устранению минной опасности в акватории морского терминала КТК

29.06.2022, 21:22 22121
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Продолжается проведение мероприятий по устранению остаточной минной опасности в акватории морского терминала КТК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Каспийский трубопроводный консорциум в рамках реализации программы планово-предупредительных ремонтов реализует долгосрочный проект по замене выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2, что предполагает проведение работ, связанных с касанием морского дна: замена подводных манифольдов, установка якорей-кессонов, монтаж и укладка цепей и другого оборудования ВПУ, сообщает пресс-служба КТК.
 
Район операционной деятельности и акватория морского терминала являлись местом ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны, в том числе в ходе высадки морского десанта в п. Южная Озереевка в феврале 1943 года. 
 
Как сообщалось ранее, во исполнение требований и нормативных документов морского порта Новороссийск и Черноморского флота ВС РФ в целях устранения остаточной минной опасности до начала производства работ, связанных с касанием грунта, необходима реализация обязательного комплекса мероприятий по обнаружению и ликвидации взрывоопасных предметов (ВОП).
 
На этапе строительства терминала и позднее в акватории МТ КТК в ходе соответствующих обследований уже выявлялись и были уничтожены боеприпасы времен ВОВ. Однако следует учитывать, что дно акватории по естественным причинам подвержено процессам перемещения донных пород и слоев воды.
 
В этой связи в целях обеспечения безопасного проведения работ, связанных с касанием морского дна, в период с 15 июня по настоящее время проводятся работы по дообследованию подводных потенциально опасных предметов в акватории ВПУ-1 и ВПУ-2 силами сводного отряда МЧС России.
 
Подтверждение данных о миноподобных объектах осуществляется мобильными водолазными группами и телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА).
 
По состоянию на 28 июня с нарастающим итогом гидролокатором бокового обзора проведена площадная съемка 764 200 кв. м, ТНПА обследована площадь 8200 кв. м, проведено 24 парных водолазных спуска общей продолжительностью 53 часа 40 минут, обследовано 11 180 кв. м акватории.
 
В ходе обследования 27 июня в зоне безопасности ВПУ-2 был идентифицирован ВОП - глубоководный минный защитник модификации 1943 года, ориентировочный вес взрывчатого вещества 8,8 кг.
 
Ранее в ходе совещания генерального директора КТК с руководством сводного отряда МЧС отмечалось, что подтвержденные взрывоопасные предметы исходя из определения опасности будут перемещаться к месту их уничтожения (в акватории моря, за пределами зоны безопасности ВПУ). Учитывая возможные риски, ВОП был перемещен за пределы зоны безопасности ВПУ и возможного действия гидроударной волны на объекты ВПУ в ходе ликвидации.
 
Органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций морского терминала КТК были переведены в режим "чрезвычайная ситуация" до момента уничтожения ВОП.
 
Работы по уничтожению обнаруженного ВОП были успешно проведены 29 июня силами МЧС России.
 
В настоящее время продолжается обследование морского дна в районе ВПУ-1, эксплуатация ВПУ-1 приостановлена до 5 июля 2022 года.
 
Эксплуатация ВПУ-3 осуществляется в штатном режиме, что позволяет выполнить заявки грузоотправителей в соответствии с текущим графиком отгрузки. Эксплуатация ВПУ-2 будет возобновлена с 1 июля 2022 года.
 
По итогам утилизации потенциально взрывоопасных предметов КТК получит заключение штаба Черноморского флота с разрешением производства работ, связанных с касанием дна, в акватории транспортной безопасности ВПУ-1 и ВПУ-2.
 

новости по теме

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

30.06.2022, 21:25 1201
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Абайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 июля на западе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
1 июля на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
1 июля днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, южный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
1 июля на севере, западе Павлодарской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
1 июля на севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
1-2 июля ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, 1 июля на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. 2 июля ветер, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
1 июля в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Житель Атырау выловил полутораметрового сома

30.06.2022, 20:53 1991
Житель Атырау выловил полутораметрового сома
Фото: Мой город
АТЫРАУ. 30 ИЮНЯ - Любитель-рыболов Ленау Муборакшаев поймал сома весом более чем 30 килограммов и длиной более полутора метров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ленар не скрывает, сома он ловил на саранчу в районе жилого городка "Американская деревня", сообщает портал "Мой город".
 
В сообществе рыбаков Атырау рассказали, что сейчас в Жайыке можно поймать сома, сазана и жереха. Правда, рыбы стало совсем мало, что вызывает беспокойство. Они рекомендуют властям ввести мораторий кооперативам на вылов частика.
 

В Нур-Султане перекрыли участок проспекта Кошкарбаева

30.06.2022, 19:29 3891
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Ракымжана Кошкарбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с ремонтными работами с 30 июня по 5 июля будет полностью перекрыто движение для автотранспорта на участке проспекта Кошкарбаева от улицы Кордай до проспекта Шакарима Кудайбердыулы, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.
 
Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.
 

Токаеву доверяют более 83 процентов казахстанцев

30.06.2022, 17:44 7866
Токаеву доверяют более 83 процентов казахстанцев
Фото: telegram/БОРТ№1
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Свыше 83% казахстанцев доверяют президенту Касым-Жомарту Токаеву, почти 79% удовлетворены результатами его работы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Результаты онлайн-опроса, проведенного с 9 по 28 июня этого года на платформе Qalaisyn.kz, на предмет доверия Токаеву, а также госорганам опубликовала служба центральных коммуникаций при президенте. 
 

Исследование проведено среди 6 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Казахстана, включая вновь созданные области. Результаты опроса репрезентативны и экстраполируются на все население Казахстана", - подчеркнули в СЦК. 

 
По данным опроса, глава государства пользуется наибольшим доверием среди граждан - ему доверяют 83,63% казахстанцев. 78,81% опрошенных удовлетворены текущими результатами работы президента, а 59,37% считают, что за период нахождения Касым- Жомарта Токаева на посту главы Казахстана положение в стране улучшилось.
 
При этом уровень доверия президенту растет. Так, по данным апрельского опроса, ему доверяли более 70% опрошенных казахстанцев.
 

Динамика роста объясняется началом практической реализации конституционной реформы, реализацией крупных республиканских проектов, таких как проведение первого Национального курултая, активной внешнеполитической деятельностью главы государства в ряде стран и другими значимыми для страны событиями", - отметили в СЦК. 

 
Среди последних достижений казахстанцы отметили создание Национального курултая. 74,52% казахстанцев поддерживают данную инициативу. А 73,89% опрошенных ожидают улучшения ситуации в стране в связи с началом его работы.
 

В Казахстане с 1 июля по субботам начнут работать дежурные ЦОНы

30.06.2022, 17:03 9446
В Казахстане с 1 июля по субботам начнут работать дежурные ЦОНы
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - График работы центров обслуживания населения в Казахстане изменится с 1 июля. Теперь они будут работать и по субботам с 09.00 до 13.00, кроме праздничных дней, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В будни график работы ЦОНов останется прежним - с 9.00 до 20.00.
 

Остальные отделы ЦОН продолжат работу по стандартному графику понедельник-пятница с 09.00 до 18.00. Казахстанцы также могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение "ЦОН", по номеру единого контакт-центра 1414, на портале eGov, в телеграм-боте EgovKzBot2.0 и через приложение Egov mobile", - сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан". 

 
Там добавили, что дежурные ЦОНы будут работать только в областных центрах. В Улытауской и Жетысуской областях они будут определены позднее. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят сократить время работы ЦОНов.
 

В Турксибском районе сконцентрировано 40% всего ветхого жилья Алматы

30.06.2022, 12:19 13991
АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - В Турксибском районе сконцентрировано 40% всего ветхого жилья Алматы, заявил в ходе встречи с жителями района аким Алматы Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В районе сконцентрировано 40% всего ветхого жилья города. В этом году для решения данного вопроса 96 семей из 12 ветхих домов переселены в 2 новые многоэтажки. Ведется строительство еще 8 многоэтажек на 211 квартир", - проинформировал аким города Ерболат Досаев. 

 
По его словам, дорожная инфраструктура района находится в удовлетворительном состоянии - 439, или 90%, из 486 улиц района заасфальтированы. Из оставшихся 47 улиц без дорожного покрытия в текущем году будет осуществлен средний ремонт 17 улиц на 10,2 километра. 
 
Ерболат Досаев также сообщил, что в конце года завершится строительство транспортной развязки на пересечении Кульджинский тракт - улица Бухтарминская. 
 

В районе наблюдаются постоянные подтопления во время дождей. Для оперативного решения данного вопроса строятся и реконструируются арыки на 64 участках протяженностью 5,1 километра. На следующий год запланированы строительство и ремонт оставшихся арычных систем протяженностью 44 километров", - добавил он.

 
Кроме того, в ходе выступления Ерболат Досаев отметил, что в районе сети электроснабжения изношены на 70%. Это приводит к частым обрывам, отключениям и скачкам напряжения. Для решения вопроса строится подстанция "Туздыбастау". До конца года будут модернизированы линии электропередачи в микрорайона Шуакты, в июле начнутся работы в микрорайонах Нуршашкан, Кайрат и Альмерек.
 

В PR-агентстве Grey Cardinals назначен новый управляющий директор

30.06.2022, 10:48 15416
В PR-агентстве Grey Cardinals назначен новый управляющий директор
Фото: PR-агентство Grey Cardinals
АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - В PR-агентстве Grey Cardinals назначен новый управляющий директор. Им стала Ирина Шарапова, ранее занимавшая должность PR-директора, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
До начала работы в Grey Cardinals Ирина Шарапова на протяжении пяти лет занимала руководящие позиции в области корпоративных коммуникаций и более 10 лет работала над проектами на Украине и в Германии.
 
Отмечается, что основатели агентства Александр Керимов и Ольга Каленичук будут по-прежнему курировать процессы развития агентства, но в то же время хотели бы освоить новые для себя сферы бизнеса.
 
PR-агентство Grey Cardinals было основано в 2015 году. На сегодняшний день в портфеле компании более 100 международных клиентов и более 1000 реализованных проектов как в Казахстане, так и в странах Центральной Азии, Закавказья и Европы. Основными направлениями деятельности агентства являются PR-коммуникации, видеопроизводство и digital-услуги. 
 

Посольство Казахстана в Китае запустило мобильное приложение Kaz Consul

30.06.2022, 10:21 16491
ПЕКИН. 30 ИЮНЯ - В целях повышения уровня доступности к информации и услугам путем внедрения информационных технологий для граждан РК посольство Казахстана в Китае запустило мобильное приложение Kaz Consul, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Теперь казахстанцы, находясь в любой точке Китая, посетив страницу Kaz Consul на мобильной платформе WeChat, могут получать полную информацию о необходимых требованиях для получения таких государственных услуг, как заключение брака, получение свидетельства о рождении, национального паспорта, ключей ЭЦП, а также совершение нотариальных действий и т.д.", - проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

 
Вместе с тем в мобильном приложении представлена карта консульских округов и предусмотрена возможность онлайн-постановки на консульский учет.
 
Кроме того, по телефонам, указанным в мобильном приложении Kaz Consul, наши граждане также могут напрямую связаться с любым сотрудником консульских учреждений Казахстана на территории КНР.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов