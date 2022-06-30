Продолжаются работы по устранению минной опасности в акватории морского терминала КТК

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Продолжается проведение мероприятий по устранению остаточной минной опасности в акватории морского терминала КТК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Каспийский трубопроводный консорциум в рамках реализации программы планово-предупредительных ремонтов реализует долгосрочный проект по замене выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2, что предполагает проведение работ, связанных с касанием морского дна: замена подводных манифольдов, установка якорей-кессонов, монтаж и укладка цепей и другого оборудования ВПУ, сообщает пресс-служба КТК.

Район операционной деятельности и акватория морского терминала являлись местом ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны, в том числе в ходе высадки морского десанта в п. Южная Озереевка в феврале 1943 года.

Как сообщалось ранее, во исполнение требований и нормативных документов морского порта Новороссийск и Черноморского флота ВС РФ в целях устранения остаточной минной опасности до начала производства работ, связанных с касанием грунта, необходима реализация обязательного комплекса мероприятий по обнаружению и ликвидации взрывоопасных предметов (ВОП).

На этапе строительства терминала и позднее в акватории МТ КТК в ходе соответствующих обследований уже выявлялись и были уничтожены боеприпасы времен ВОВ. Однако следует учитывать, что дно акватории по естественным причинам подвержено процессам перемещения донных пород и слоев воды.

В этой связи в целях обеспечения безопасного проведения работ, связанных с касанием морского дна, в период с 15 июня по настоящее время проводятся работы по дообследованию подводных потенциально опасных предметов в акватории ВПУ-1 и ВПУ-2 силами сводного отряда МЧС России.

Подтверждение данных о миноподобных объектах осуществляется мобильными водолазными группами и телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА).

По состоянию на 28 июня с нарастающим итогом гидролокатором бокового обзора проведена площадная съемка 764 200 кв. м, ТНПА обследована площадь 8200 кв. м, проведено 24 парных водолазных спуска общей продолжительностью 53 часа 40 минут, обследовано 11 180 кв. м акватории.

В ходе обследования 27 июня в зоне безопасности ВПУ-2 был идентифицирован ВОП - глубоководный минный защитник модификации 1943 года, ориентировочный вес взрывчатого вещества 8,8 кг.

Ранее в ходе совещания генерального директора КТК с руководством сводного отряда МЧС отмечалось, что подтвержденные взрывоопасные предметы исходя из определения опасности будут перемещаться к месту их уничтожения (в акватории моря, за пределами зоны безопасности ВПУ). Учитывая возможные риски, ВОП был перемещен за пределы зоны безопасности ВПУ и возможного действия гидроударной волны на объекты ВПУ в ходе ликвидации.

Органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций морского терминала КТК были переведены в режим "чрезвычайная ситуация" до момента уничтожения ВОП.

Работы по уничтожению обнаруженного ВОП были успешно проведены 29 июня силами МЧС России.

В настоящее время продолжается обследование морского дна в районе ВПУ-1, эксплуатация ВПУ-1 приостановлена до 5 июля 2022 года.

Эксплуатация ВПУ-3 осуществляется в штатном режиме, что позволяет выполнить заявки грузоотправителей в соответствии с текущим графиком отгрузки. Эксплуатация ВПУ-2 будет возобновлена с 1 июля 2022 года.

По итогам утилизации потенциально взрывоопасных предметов КТК получит заключение штаба Черноморского флота с разрешением производства работ, связанных с касанием дна, в акватории транспортной безопасности ВПУ-1 и ВПУ-2.