Профессиональная подготовка вожатых поможет решить проблему кадрового обеспечения сферы детского досуга в Казахстане

Астана. 27 октября. Kazakhstan Today - В Астане, в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы обсуждены вопросы профессиональной подготовки и аттестации специалистов в сфере детского досуга и детского гражданского общества, передает Kazakhstan Today.





Мероприятие было организовано управлением образования Акмолинской области и Координационным советом развития детского движения в РК Центрального офиса управления проектами Программы "Рухани жангыру". В нем участвовали вожатые и лидеры детских организаций Жаксынского района Акмолинской области и представители общественного объединения "Союз детских общественных организаций "Жулдыз".





Акмолинская область - единственный регион Казахстана, в котором ведется профессиональная подготовка специалистов в сфере детского досуга и детского гражданского общества - вожатых организаций образования. Специалисты-вожатые, прошедшие в области обучение, получают квалификационные свидетельства государственного образца. Благодаря подготовке специалистов по детскому досугу, Зерендинский и Жаксынский районы Акмолинской области, а также город Кокшетау, являются лидерами по обеспечению детских учреждений дипломированными вожатыми.





Подготовка вожатых в других регионах страны поможет решить проблему кадрового обеспечения сферы детского досуга и развития детского гражданского общества на республиканском уровне.





Решение этой проблемы затруднено из-за фактического отсутствия дипломированных специалистов в сфере детского досуга, детских социальных инициатив, общественного движения по стандартизированной специальности "вожатый организации образования", - считает президент ОО "Союз детских общественных организаций "Жулдыз", главный редактор научно-методических журналов "ЖасStar" и "Ребенок и право", профессор педагогики Елена Дмитриенко.





Она отметила, при поддержке Центрального офиса и Министерства образования и науки Казахстана на государственном уровне поднимается проблема не только профессиональной подготовки и аттестации специалистов - вожатых, но и общее состояние и перспективы деятельности детских общественных объединений по программе "Рухани жангыру". Вопросы качества дошкольного и школьного образования президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поднимал в рамках Пяти инициатив, и в новом Послании "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни". Участники мероприятия обсудили поручения президента, данные в этих программных документах, и отметили необходимость внедрения системы роста профессионального мастерства и статуса у педагогических кадров.





Обеспечение всех школ Жаксынского района высококвалифицированными дипломированными вожатыми позволило району стать лидером детского общественного движения по программе "Рухани жангыру" и продемонстрировать актуальность требований главы государства, отраженных в посланиях народу Казахстана, отметили организаторы мероприятия.





В рамках встречи вожатым Жаксынского района были вручены свидетельства о профессиональной квалификации. Елена Дмитриенко назвала это событие историческим.





Впервые в мировой системе детского досуга профессия организатора детского досуга - вожатого организаций образования - получила официальный государственный статус. Впервые вручены свидетельства о профессиональной квалификации. Теперь у вожатых будет возможность профессионального роста. Мы выдаем свидетельства об обучении и уверены, что с детьми будут работать профессионалы. Нигде в мире этого нет! Казахстан - первый", - сказала она.





Елена Дмитриенко в своей речи поблагодарила за поддержку правительство Казахстана, Министерство образования и науки Казахстана и Центральный офис программы "Рухани жангыру".





Вожатый, выступающий в качестве лидера, координатора, организатора, крайне необходим для современной школы. Ведь помимо личностного роста и профессионального становления каждого ребенка, он создает в школе атмосферу открытости, свободного общения, дружелюбия, способствует позитивному эмоциональному единству учащихся", - отметила заместитель директора Библиотеки Первого Президента Казахстана - Елбасы Ботагоз Каипова.





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