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Пропавший в Туркестанской области подросток найден

24.10.2019, 12:26 9532
Пропавший в Туркестанской области подросток найден
Туркестан. 24 октября. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области нашли пропавшего без вести 13-летнего подростка, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, в Келесский РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что без вести пропал ее сын - ученик 7 класса Мухамедин Дияр. 21 октября он ушел в неизвестном направлении и не вернулся. 
 
"На поиски несовершеннолетнего ориентировали весь личный состав отдела полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Келесского РОП нашли 13-летнего мальчика вчера вечером на одной из улиц города Шымкента. Стражи порядка вернули найденного подростка родителям. В настоящее время обстоятельства произошедшего выяснятся", - сообщили в департаменте полиции области. 
 
Родители мальчика выразили благодарность полицейским Келесского РОП, которые, проявив профессионализм, оперативно нашли и вернули им сына.
 
В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют родителям не оставлять своих детей без присмотра. 
 

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