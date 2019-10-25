Пропавший в Туркестанской области подросток найден

Туркестан. 24 октября. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области нашли пропавшего без вести 13-летнего подростка, передает Kazakhstan Today.

"На поиски несовершеннолетнего ориентировали весь личный состав отдела полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Келесского РОП нашли 13-летнего мальчика вчера вечером на одной из улиц города Шымкента. Стражи порядка вернули найденного подростка родителям. В настоящее время обстоятельства произошедшего выяснятся", - сообщили в департаменте полиции области.

Родители мальчика выразили благодарность полицейским Келесского РОП, которые, проявив профессионализм, оперативно нашли и вернули им сына.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют родителям не оставлять своих детей без присмотра.

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