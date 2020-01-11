Пропавший в Жамбылской области подросток найден

Ранее сотрудники департамента полиции разыскивали потерявшегося 8 января 2020 года несовершеннолетнего Турана Жалгаса Мукашулы, 2003 года рождения. В настоящее время подросток нашелся, сейчас он находится дома", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
Как сообщалось ранее, в Жамбылской области подросток ушел из дома 8 января, примерно в 12.00, и не вернулся.
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