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Пропавший в Жамбылской области подросток найден

10.01.2020, 10:53 11692
Пропавший в Жамбылской области подросток найден
Тараз. 10 января. Kazakhstan Today - Потерявшийся 8 января в Жамбылской области несовершеннолетний найден, передает Kazakhstan Today.
 

Ранее сотрудники департамента полиции разыскивали потерявшегося 8 января 2020 года несовершеннолетнего Турана Жалгаса Мукашулы, 2003 года рождения. В настоящее время подросток нашелся, сейчас он находится дома", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

 
 

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