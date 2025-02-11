Прямое железнодорожное сообщение запустят между Алматы и Балхашом

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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали о случаях буллинга, вымогательства в отношения детей, выявленных в рамках проекта "Счастливое и безопасное детство".





Как сообщили в Генпрокуратуре, в рамках реализации проекта прокуроры посетили более 63 тысяч семей, чтобы выявить случаи угрозы или насилия в отношении детей.





В результате работы начато 93 досудебных расследования в отношении опекунов и попечителей, родителей и других лиц; к административной ответственности привлечено 11 тысяч родителей и законных представителей за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей; из неблагополучных семей 342 ребенка переданы под опеку государства, так как они оказались практический без присмотра. Кроме того, поданы 54 иска на ограничение родительских прав и 92 иска на полное их лишение.





Также в ведомстве рассказали о выявленных случаях буллинга и вымогательства в отношении несовершеннолетних.





В ВКО предотвращено два случая буллинга: травля 12-летнего ребенка, в колледже - издевательства над студенткой. Виновные получили дисциплинарные взыскания, проведена профилактическая работа. Возбуждены дела о вымогательстве. 16-летний студент угрожал ножом и требовал деньги у младших подростков, а в другой школе старшеклассники вымогали деньги у семиклассника. Виновные поставлены на учет, их родители оштрафованы. И это не единичные факты" - отметили в пресс-службе.





Всего, по данным Генпрокуратуры, за короткое время поступило 1809 сообщений о неподобающем поведении, буллинга как со стороны одноклассников, так и учителей. В результате проверок 192 человека привлечены к административной ответственности. С 1617 лицами проведены профилактические беседы и разъяснительные работы.





Напомним, случай травли детей выявлен в реабилитационном центре в Таразе.



