Районный аким за получение взятки оштрафован на 22 млн тенге в Северном Казахстане (ВИДЕО)

Петропавловск. 18 января. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области в сокращённом порядке рассмотрели уголовное дело в отношении уже бывшего акима Мамлютского района Жастлека Сыздыкова, который получил взятку в размере 185 тысяч российских рублей, передает Kazakhstan Today.





Чиновника назначили на должность в январе прошлого года. Как рассказал руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области Асхат Жумагали, за взятку Сыздыков пообещал предпринимателю решить вопрос о выделении средств, связанных со строительством водопроводной сети в селе Андреевка.





На территории района в Андреевском сельском округе расположено ТОО "Андреевка-СК", директором которого является ранее знакомый ему С. Шарипов, избранный депутатом районного маслихата. Он обратился к акиму с просьбой посодействовать о назначении на должность акима сельского округа своего знакомого, с которым Шарипов мог бы решать нужные ему организационные вопросы по благоустройству села. Жастлек Сыздыков, будучи акимом, имел право рекомендовать потенциального претендента на должность акима сельского округа. Обычно выдвинутые акиматом района лица назначаются на должности акимов беспрепятственно. Кроме того, Шарипов попросил районного акима предоставить его кандидатуру в акимат Северо-Казахстанской области для получения медали в честь празднования Дня Независимости РК. В обмен за это Сыздыков потребовал от предпринимателя материальное вознаграждение в размере одного миллиона тенге. И пообещал своё покровительство в дельнейшей коммерческой деятельности ТОО и положительное решение вопроса о выделении бюджетных денег на ремонт разводящих сетей в селе Андреевка. Шарипов согласился с выдвинутыми требованиями", - пишет портал Петропавловск.news .









31 августа 2018 года предприниматель позвонил госслужащему и сообщил, что приготовил деньги в российской валюте и готов их ему передать. Забрать деньги у Шарипова Жастлек Сыздыков отправил своего личного водителя. На обратном пути водителя с деньгами остановили сотрудники Антикоррупционной службы. Мужчина добровольно выдал им полученные от предпринимателя деньги и рассказал, что вся сумма предназначалась для его шефа. Далее водителя снабдили специальными техническими средствами и деньгами, часть из которых - 95 тысяч тенге использовали в качестве муляжа. После чего мужчину отпустили. Он вернулся и передал деньги Сыздыкову в его рабочем кабинете. Спустя некоторое время в кабинет нагрянули сотрудники Антикоррупционной службы.





В суде Жастлек Сыздыков признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 22-кратной сумме взятки (22 млн тенге) с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с выполнением государственных функций. По словам Асхат Жумагали, взяткодателю тоже грозит уголовная ответственность.





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