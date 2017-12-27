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Распространяемые в мессенджерах фото убитых террористов не имеют отношения в смертельному ДТП в Казахстане - МВД26.12.2017
Общество  17:06

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Распространяемые в мессенджерах фото ликвидированных террористов не имеют отношения в смертельному ДТП, которое произошло в Западно-Казахстанской области. Об этом заявил директор департамента государственного языка и информации МВД Казахстана Алмас Садубаев, передает Kazakhstan Today.

"В WhatsApp распространяются фотографии с места дорожно-транспортного происшествия с участием автомашины "Лада гранта" и "Газель", которое имело место 20 декабря на территории Западно-Казахстанской области. В результате трагического события погибли 2 человека", - написал Садубаев в Facebook.

Вместе с ними, по его словам, распространяются фотографии ликвидированных террористов.

"Они не имеют отношения к указанному событию и были сделаны на территории России. За распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность", - предупреждают в МВД.
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Распространяемые в мессенджерах фото убитых террористов не имеют отношения в смертельному ДТП в Казахстане - МВД
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