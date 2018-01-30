Ремонтные работы на тепломагистрали в микрорайоне Таугуль Алматы продолжались всю ночь

Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - Всю минувшую ночь аварийные бригады ТОО "Алматинские тепловые сети" ликвидировали последствия аварии, произошедшей утром минувшего понедельника на сегменте тепломагистрали, проходящей по территории микрорайона "Таугуль" вблизи пересечения улиц Пятницкого и Сулейменова в Ауэзовском районе Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как пояснили коммунальщики, время аварийно-восстановительных мероприятий было продлено до утра текущих суток из-за возникших сложностей при замене вышедшего из строя сегмента магистрального трубопровода, проходящего в непосредственной близости от других подземных коммуникаций, на новый. В работах используется современная техника, однако специалисты считают, что неоправданная спешка может привести к случайному повреждению иных инженерных сетей, проходящих в непосредственной близости от теплотрассы, сообщили в управлении энергетики и коммунального хозяйства Алматы.

Для оперативного управления процессом ликвидации последствий коммунальной аварии в микрорайоне "Таугуль" создан штаб. Учитывая сложность ситуации и крайнюю необходимость в кратчайшие сроки обеспечить теплом жилой массив, контроль над ходом восстановительных работ до полного их завершения взял на себя заместитель акима Алматы Алмас Мадиев.

В ведомстве напомнили, что утром 29 января в Ауэзовском районе Алматы, близ пересечения улиц Пятницкого и Сулейменова, произошел порыв тепломагистрали. Повреждение трубопровода диаметра 500 миллиметров повлекло отключение от отопления и горячего водоснабжения порядка 130 объектов, включая многоэтажные жилые дома, частные строения, учреждения образования и прочие помещения, расположенные в контуре улиц Навои, Жандосова, Берегового и Рыскулбекова. В нескольких школах отменили занятия для учеников старших классов и приостановили работу детского сада.

"К 15.00 теплоснабжение северо-западной части указанного жилого массива удалось восстановить благодаря оперативному изменению схемы подачи теплоносителя", - отметили в управлении.

Между тем, по информации жильцов дома 27 микрорайона Таугуль, у них до сих пор нет отопления и горячей воды.

Напомним, вчера жильцы одного из домов в микрорайоне Таугуль рассказали, что в 06.20, раздался звук, удар по батареям, после чего исчезло отопление и горячая вода во всем доме. Они долгое время не могли дозвониться в КСК, телефоны были все время заняты.

"За 5 часов температура упала на 6 градусов, сейчас в квартире +14. По звонкам знакомых, нет отопления и в соседних многоэтажках. В тепловые сети дозвониться не удалось, в акимате звонок перенаправили куратору, но там трубку не берут", - рассказали жильцы дома.

Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", в связи с повреждением на магистральном трубопроводе для проведения ремонтных работы временно от системы теплоснабжения были отключены потребители в контуре улиц: Навои - Жандосова - Берегового - Рыскулбекова.

"С утра работает аварийная бригада. Сейчас идет откачка теплоносителя. Восстановить подачу теплоснабжение, ориентировочно, будет возможно к вечеру. В данное время рассматривается возможность альтернативного подключения данных потребителей к теплоснабжению", - сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что из-за аномальных морозов жители города жалуются на проблемы с отоплением и водой. В частности, ранее на холод в домах пожаловались жители Наурызбайского района. Кроме того, 28 января в микрорайоне Акжар замерз водопровод. Местные власти утверждают, что держат вопрос на контроле, сообщает портал Inalmaty.kz.

Как сообщили в "Алматы су", на нескольких участках сетей водоснабжения ведутся аварийно-восстановительные работы.

"В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водоснабжения 29 января временно без холодного водоснабжения останутся потребители, расположенные по следующим адресам: с 09.30 до 14.00 - потребители, расположенные по проспекту Гагарина, 159 А, Б. С 27 января до окончания ремонтно-восстановительных работ, частные жилые дома в микрорайоне Акжар, 200 частных домостроений", - сообщили в предприятии.

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