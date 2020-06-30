Рост разводов фиксируют в Казахстане

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане фиксируется рост количества разводов, передает Kazakhstan Today.

Большой проблемой для Казахстана является увеличение количества разводов, сообщила министр информации и общественного развития РУ Аида Балаева на брифинге в СЦК при президенте.

По данным ведомства, в 2017 году зарегистрировано 55 тысяч разводов (39% от количества зарегистрированных браков), в 2019 - почти 60 тысяч (43%).

По словам Балаевой, на такую активную статистику повлияла ситуация вокруг внедрения АСП, когда в погоне за материальной помощью люди массово шли на фиктивные разводы.

Кроме того, согласно Национальному докладу "Казахстанские семьи за 2019 год", основными причинами расторжения браков являются вмешательство родственников, супружеская измена, игромания, бытовое насилие и другие.

Как отметила Балаева, в целях оказания психологической и юридической помощи семейным парам, инициирующим развод, в 2019 году в восьми регионах РК создано 12 центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах "Бакытты отбасы". Кроме этого, в целях снижения фактов семейно-бытового насилия в девяти регионах страны были организованы социальные службы по профилактике бытового насилия и работе с агрессорами.

Министр также обратила внимание, что в текущем году начата реализация второго этапа Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года, предусматривающей меры, направленные на укрепление института семьи, репродуктивного здоровья и профилактику бытового насилия.

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