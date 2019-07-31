Руководителем пресс-службы столичного акимата назначена Акмарал Олжабаева

Коллеги, друзья! Хотела бы поделиться с вами новостью. С сегодняшнего дня я руководитель пресс-службы акимата города Нур-Султана - пресс-секретарь акима города. В сфере СМИ успела поработать как на телевидении, так и в информагентстве. Работать в пресс-службе акимата - большая честь для меня и колоссальная ответственность. Мои контактные данные - 8702 693 72 74. Звоните в любое время, наша пресс-служба открыта для всех. Плодотворного нам сотрудничества!" - написала Олжабаева в Facebook.
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