С Байконура стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом "Ямал-601

Байконур. 30 мая. Kazakhstan Today - 30 мая 2019 года, в 23.42 (20.42 мск), состоялся пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом "Ямал-601", передает Kazakhstan Today.

В этом году "Протон-М" стартует впервые с космодрома Байконур. Старт ракеты прошел в штатном режиме.

"Новый российский спутник обеспечит оказание услуг фиксированной связи на значительной части территории России, а также в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит высокоскоростной доступ в Интернет", - сообщили в "Роскосмосе".

С казахстанской стороны пуск с космодрома Байконур сопровождает РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология", которое обеспечивает экологический мониторинг. Сотрудники предприятия возьмут пробы почвы, воздуха и воды на предмет содержания в них опасных компонентов топлива.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в Российской Федерации. "Ямал-601" должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке.

Новый спутник планово заменит на орбите спутник "Ямал-202" в орбитальной позиции 49 градусов восточной долготы и обеспечит оказание услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в Интернет в Ka-диапазоне.

Как сообщалось ранее, в апреле, после очередного старта, сотрудники представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в городе Жезказгане осуществили экологическое обследование мест падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", запущенной с космодрома Байконур.

4 апреля, в 17.01 по времени Астаны, состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортно-грузовым кораблем "Союз-МС-11" №441. Пуск состоялся в штатном режиме.

Фрагменты первой ступени (боковые блоки) ракеты-носителя приземлились в пределах отведенных районов падения №49, 70 (Зона Ю-25), расположенных в Улытауском районе Карагандинской области. Сотрудниками представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в городе Байконыре выполнены работы по экологическому сопровождению пуска в позиционном районе космодрома Байконур, произведен отбор проб атмосферного воздуха и почвы во время спецработ по заправке и после пуска РН "Союз-2.1а", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

В районе падения и в городе Жезказгане сотрудники представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" совместно с российской стороной приступили к выполнению работ по экологическому обследованию мест падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя. Проводится отбор проб объектов окружающей среды, говорится в сообщении.

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