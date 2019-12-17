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Сагинтаев и Карин прокомментировали вопрос о переименовании Алматы в Алма-Ату

16.12.2019, 09:15 25705
Алматы. 16 декабря. Kazakhstan Today - Вопрос о переименовании Алматы в Алма-Ату прокомментировали аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев и советник президента РК Ерлан Карин, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что известный писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов выступает за переименование Алматы в Алма-Ату и что это предложение поддержали президент РК и аким южной столицы. 
 
В ответ на эту информацию Бакытжан Сагинтаев сообщил в Instagram, что "им такие вопросы не рассматривались и в повестке дня акимата они не стоят". 
 
А советник президента РК Ерлан Карин в своем Телеграм-канале отметил, что "президент считает, что необxодимо сконцентрироваться на более актуальныx задачаx развития Алматы" и что "подобные важные вопросы не могут решаться кулуарно, в кабинетах, а только путём выяснения мнения граждан, на основе позиции подавляющего большинства жителей города". 
 

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