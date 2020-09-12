Сагинтаев ознакомился с благоустройством Турксибского района Алматы

Алматы. 11 сентября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочего объезда ознакомился с благоустройством общественных пространств Турксибского района, передает Kazakhstan Today.

Сагинтаев ознакомился с результатами работы по благоустройству территорий на примере сквера в микрорайоне Жас Канат и спортплощадки по улице Соболева. Сагинтаев подчеркнул, что особое внимание уделено участкам, которые подсказали сами жители во время отчетных встреч.

К примеру, сквер в микрорайоне Жас Канат и спортплощадка по улице Соболева появились на месте заброшенных пустырей. Вместе с обновленным сквером Буденного они становится местом притяжения и взрослых, и детей - для приятного и полезного времяпрепровождения созданы все условия", - сказал аким Алматы.

В ходе объезда Сагинтаев также посетил один из отремонтированных дворов района по улице Ахметова. Жители поделились, что ждали ремонта придомовой территории 30 лет.

Современные игровые, воркаут и тихие зоны сближают соседей. Вместе они озеленили территорию, а теперь решают вопросы создания ОСИ, чтобы поддерживать порядок в своем дворе. Такое хозяйское отношение только приветствуется - жители вправе и могут решать вопросы содержания жилищного хозяйства самостоятельно", - отметил аким.

В Турксибском районе расположено 2 парка и 12 скверов общей площадью 56,8 гектара.

На сегодня отремонтировано 2 парка и 8 скверов. В текущем году отремонтированы сквер Буденного и Жас канат, сообщает пресс-служба акима Алматы.

Также управлением зеленой экономики Алматы разрабатывается ПСД на ремонт 2 скверов (сквер Аэропорта, Дом детского творчества) и местным бюджетом на 2021 год запланирован ремонт 2 скверов (Ленина, Хмельницкого).

Ведутся работы по реконструкции рекреационной зоны Аэропорта в микрорайоне Маяк, со сроком завершения до конца года, в рамках которого планируется благоустройство рощи с установкой пирса, малых архитектурных форм (МАФ), игровых и спортивных площадок.

Кроме того, в районе ведется капитальный ремонт пешеходной зоны по улице Сауранбаева, где будет проведено благоустройство улицы с установкой МАФов, фонтана, скамеек и LED-освещение, срок завершения - до конца текущего года.

На территории района, расположено 569 дворовых территорий, из них 496 дворов подлежит капитальному ремонту в 74 благоустройство не предусмотрено (44 отнесены к категории ветхого жилья, подлежащего сносу в ближайшие 5 лет, 30 дворов во вновь возведенных домах в микрорайоне Жас Канат). В период с 2016 по 2019 годы отремонтировано 400 дворов, или 80,6% от общего количества с охватом населения более 90 тыс. человек.

В текущем году ведутся работы по капитальному ремонту 95 дворовых территорий (3,4 млрд тенге) с охватом населения более 20 тыс. человек. Тем самым, с учетом четырех предыдущих лет, будет благоустроено 100% дворов района.

Также в 2020 году осуществляется текущий ремонт 115 дворов, благоустроенных в 2016-2017 годах, в 60 дворах завершение 100%-ное, 55 в работе (50%). Срок полного завершения работ - октябрь 2020 года.

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