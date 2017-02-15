Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - По результатам независимого исследования в городе Алматы сайты некоторых государственных органов и коммунальных предприятий не в полной мере отвечают требованиям закона о доступе к информации. К такому выводу пришли участники Восьмого городского хакатона "Информационная доступность города".

Хакатон был организован под эгидой Ассоциации казахстанского интернет бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ) в рамках проекта City Solutions на базе бизнес-инкубатора MOST, передает Kazakhstan Today.

Хакатон прошел 19 ноября 2016 года, в нем приняло участие 15 человек - представители общественных организаций и инициатив, digital-компаний и частные лица. Сбор, обработка и визуализация данных заняли еще 4 недели. Анализ данных проводило маркетинговое бюро DPR, перепроверку данных производила Ассоциация казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции.

Участники хакатона посетили веб-сайты 60 государственных органов и коммунальных предприятий, подведомственных учреждений, предприятий ГЧП и территориальных представительств с целью их оценки по 34 критериям. Из них - 17 обязательных требований, предусмотренных законом "О доступе к информации", и 17 - рекомендуемые экспертами технические критерии.

Согласно полученным результатам, ни один из проверенных сайтов не показал соответствие всем выбранным требованиям закона "О доступе к информации" и техническим критериям.

"Выбор учреждений для оценки был сделан случайным образом. При этом мы старались охватить все сферы жизни горожан: здравоохранение, правоохранительные органы, коммунальное хозяйство и благоустройство, жилье и предпринимательство, образование и культура. В выборе городских учреждений мы ориентировались на данные ревизионной комиссии Алматы. Критерии для оценки были выбраны из соображений возможности достаточно быстро проверить соответствие или возможности воспользоваться открытыми данными (nic.kz и whois-сервисами) или готовыми сервисами для проверки (SEO-сервисы и Google Speed Insights)", - сказала автор идеи Жанна Прашкевич, руководитель DPR Studio.

В визуализации данных использовалась аналогия с дверным проемом: высота проема соответствует набору % от возможных баллов за соответствие обязательным требованиям, ширина проема соответствует набору % от возможных баллов за соответствие техническим критериям.

В исследовании применялась следующая методика: оценка сайтов производилась по соответствию 17 требованиям закона о доступе к информации и 17 желательным техническим критериям. Каждому критерию были присвоена значимость в баллах от 1 до 3. Финальная оценка сайта высчитывалась путем суммирования набранных баллов по обязательным требованиям и желательным техническим критериям.

Чаще всего на сайтах обладателей информации соблюдаются:

Обязательные требования: указание адреса учреждения, размещение хостинга в Казахстане, размещение порядка рассмотрения запросов от физических и юридических лиц, наличие сервиса "Вопрос-Ответ".

Технические критерии: регистрация домена сайта непосредственно на учреждение, наличие корректно работающей поисковой строки на сайте

Наиболее часто не соблюдаются следующие обязательные требования: размещение интерактивных опросов граждан, размещение актуальных вакансий учреждения на сайте, размещение образцов принимаемых заявлений, частота обновлений сайта, размещение расписания работы учреждения, размещение информации о руководителях (включая ФИО, номер телефона, часы приема, рабочая электронная почта), равенство наполнения на русском и казахском языках, размещение отчетов или докладов о проделанной работе.

Наиболее частыми недостатками по техническим критериям являются: невозможность подписаться на обновления сайта, низкая скорость загрузки сайта, домены сайтов госорганов часто зарегистрированы на физические лица или другие юридические лица, низкая видимость сайта для поисковых систем (отсутствие карты сайта sitemap.xml, мало индексированных страниц сайта в поисковых системах Google и Яндекс, отсутствие или ошибки в файле robots.txt), отсутствие мобильной версии или адаптации сайта, указание неофициальной почты. Чаще всего государственные органы для приема писем используют российский сервис mail.ru и международный gmail.com

"Наша Ассоциация считает данную работу важной как с точки зрения информационной безопасности страны, так и с точки зрения развития гражданского общества Казахстана. То же использование госорганами ящиков на mail.ru, если раньше казалось забавным, то сейчас видится верхом непрофессионализма", - отметил президент АКИБ Константин Горожанкин.

"Сайты госорганов и коммунальных предприятий по факту являются онлайн-справочниками, которые предоставляют информацию об услугах, стандарты и инструкции, ответы на часто задаваемые вопросы, важные обновления и контактные данные. Подобные сайты имеют не менее 60% трафика из поисковых систем. Горожане часто не знают точного названия госоргана и тем более адреса его сайта, и потому пользуются поисковыми системами, вбивая ключевые фразы для решения интересующих вопросов. Каждый пользователь ищет так, как ему удобно, но информацию можно структурировать. Если сайт плохо оптимизирован под поисковые системы, пользователь не находит нужный источник и довольствуется неподтвержденной, неофициальной или устаревшей информацией с посторонних сайтов", - комментирует Илья Миненко, директор представительства агентства Promodo Kazakhstan.

Как отметила Жанна Прашкевич, цель исследования - зафиксировать данные на момент годовщины принятия закона "О доступе к информации".

"Мы предлагаем проводить подобное исследование два раза в год, чтобы отслеживать изменение ситуации. Закон закрепил ряд очень важных актуальных требований, в частности, к веб-представительствам госорганов и предприятий-обладателей информации. Достаточно подробно в законе расписаны требования к сайтам и веб-страницам. Это очень актуально, так как базовую информацию о своих правах и возможностях граждане все больше стараются получить из сети интернет на официальных ресурсах. На начальном этапе, мы выбрали лишь 17 требований из большого списка требований закона. В дальнейшем, мы бы хотели продолжить исследование, дополнив критерии оценки требованиями по другим пунктам закона. В том числе требованиями выкладывать информацию о программах и планах работы и развития, проекты разрабатываемых стандартов и отчеты о их публичном обсуждении, сообщение о проверках и результаты проверок, стенограммы и протоколы открытых заседаний, результаты финансового аудита и контроля, бюджетную и финансовую отчетность или наличии на сайтах реестров открытых данных, также предусмотренных законом. Мы надеемся, что результаты нашего исследования окажутся полезными государственным органам и другим обладателям информации как независимая альтернативная оценка удобства и эффективности их интернет-ресурсов с точки зрения пользователей информации", - сказала она.

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