Сбой в работе Beeline: абонентам начислят компенсацию

АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ - В среду, 21 сентября, в Алматы произошел обрыв оптического кабеля, из-за которого временно лишились интернета абоненты Beeline в трех городах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Неисправность была устранена в максимально быстрые сроки, и оператор принял решение компенсировать неудобства своим абонентам, сообщает пресс-служба компании.
Клиентам, которых затронул инцидент, начислят по 1 Гб мобильного интернета и пересчитают стоимость 1 суток фиксированного.
Ранее алматинские абоненты мобильного оператора Beeline жаловались на проблемы с интернетом. Инцидент произошел из-за обрыва оптического кабеля на территории парка информационных технологий "Алатау". По данным пресс-службы, обрыв случился по вине компании, которая проводила землеройные работы в месте пролегания кабеля.