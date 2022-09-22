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Сбой в работе Beeline: абонентам начислят компенсацию

21.09.2022, 18:54 11396
АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ - В среду, 21 сентября, в Алматы произошел обрыв оптического кабеля, из-за которого временно лишились интернета абоненты Beeline в трех городах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Неисправность была устранена в максимально быстрые сроки, и оператор принял решение компенсировать неудобства своим абонентам, сообщает пресс-служба компании. 
 
Клиентам, которых затронул инцидент, начислят по 1 Гб мобильного интернета и пересчитают стоимость 1 суток фиксированного. 
 
Ранее алматинские абоненты мобильного оператора Beeline жаловались на проблемы с интернетом. Инцидент произошел из-за обрыва оптического кабеля на территории парка информационных технологий "Алатау". По данным пресс-службы, обрыв случился по вине компании, которая проводила землеройные работы в месте пролегания кабеля.
 

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Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

21.09.2022, 21:23 7701
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 22-24 сентября на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза, ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматы 22 сентября днем ожидается гроза.
 
22 сентября днем на западе, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
22-24 сентября Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
22 сентября на юге, востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
22 сентября на северо-западе, севере, востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
22 сентября ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.
 
22 сентября в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
22 сентября на большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
22 сентября на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на юге области 15-20 метров в секунду.
 
22-24 сентября на большей части Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

В КГА прокомментировали информацию о росте цен на авиабилеты из Москвы в Алматы

21.09.2022, 20:26 9636
В КГА прокомментировали информацию о росте цен на авиабилеты из Москвы в Алматы
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Ранее появилась информация о существенном росте цен на авиабилеты в Казахстан из России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Комитете гражданской авиации прокомментировали информацию касательно стоимости билетов по маршруту Москва - Алматы. В ведомстве подчеркнули, что стоимость билетов в распространяемой информации указана с учетом транзитного рейса через Дубай по маршруту Москва - Дубай (авиакомпания Emirates) и Дубай - Алматы (авиакомпания "Эйр Астана").
 

На прямых рейсах казахстанских авиакомпаний по маршрутам Москва - Алматы и Дубай - Алматы тарифы не менялись", - сообщили в пресс-службе КГА.

 
По состоянию на 18.00 21 сентября:
 
  • стоимость билета на рейс казахстанской авиакомпании SCAT по маршруту Москва (Внуково) - Алматы от 24 сентября составляет 253 688 тенге и от 29 сентября - 208 078 тенге.
  • стоимость билета на рейс казахстанской авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Дубай - Алматы от 22 сентября составляет 334 146 тенге.
 

Алматинские абоненты Beeline жалуются на проблемы с интернетом

21.09.2022, 17:20 13006
АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ - Алматинские абоненты мобильного оператора Beeline жалуются на проблемы с интернетом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Beeline работает со сбоями в мегаполисе, отмечают алматинцы. 
 

Вдруг отключился интернет, причем сначала домашний, потом следом и мобильный. Очень неприятная ситуация в разгар рабочего дня!" - сообщила жительница Алматы. 

 
В связи с этим в пресс-службе мобильного оператора прокомментировали ситуацию.
 

Эксперты компании "Beeline Казахстан" выяснили, что инцидент произошел из-за обрыва оптического кабеля на территории парка информационных технологий "Алатау". Кабель отвечал за работу сервиса в Алматы, Талдыкоргане и Кызылорде. Инженерам удалось выяснить причину неполадки, локализовать место обрыва и восстановить работу сервисов. Сейчас все работает в штатном режиме", - проинформировали в компании. 

 
По данным пресс-службы, обрыв случился по вине компании, которая проводила землеройные работы в месте пролегания кабеля.
 

Это одна из самых частых причин падения связи. Подобные инциденты случаются, когда компания, проводящая землеройные работы, не запрашивает план подземных коммуникаций и работает вслепую", - добавили в Beeline. 

 

Ряд домов в двух районах Алматы остались без воды из-за аварии на водоводе

21.09.2022, 11:00 20181
Ряд домов в двух районах Алматы остались без воды из-за аварии на водоводе
АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ - Сегодня, 21 сентября, на 1-й нитке Талгарского водовода на территории микрорайона Атырау произошла аварийная утечка воды, повреждена труба под землей. Сейчас водовод отключен от системы водоснабжения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ГКП "Алматы су", в результате утечки воды имеется подтопление дворовой территории одного частного дома, отвод воды с аварийного участка осуществляется в реку.
 
Аварийными службами изменены схемы водоснабжения путем переключения абонентов с аварийного водовода на другие водоводы. В результате проведенных работ максимально сокращена зона отключения воды.
 
Сообщается, что до устранения аварийной ситуации с 8.45 21 сентября остановлена подача воды в здания и жилые дома, расположенные по следующим адресам:
 
- Медеуский район - микрорайон Атырау - 9 двухэтажных домов, 20 ИЖС, котельная Атырау;
 
- Турксибский район - микрорайон Айша-Биби, улица Волочаевская, 200 ИЖС, 5 трехэтажных домов, котельная и 5 административных зданий.
 
Подача воды в ТЭЦ и иным абонентам осуществляется в штатном режиме.
 
Работы планируют окончить к 15.00, проинформировали в организации.
 
В пресс-службе уточнили, что данные водоводы введены в эксплуатацию в 1960-х годах и предназначены для транспортировки воды, добываемой со скважин на Талгарском водозаборе. 1-я нитка введена в эксплуатацию в 1967 году.
 

Посредством данных водоводов обеспечивается водоснабжение жилой и административной застройки Алатауского, Жетысуского и Турксибского районов, а также подача воды на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Годовой объем подаваемой воды посредством талгарских водоводов составляет 25-27% всего объема водоснабжения Алматы", - добавили в "Алматы су".

 

В Минздраве назвали регионы с высокой младенческой и материнской смертностью

21.09.2022, 10:32 20946
В Минздраве назвали регионы с высокой младенческой и материнской смертностью
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният рассказала на заседании правительства, в каких регионах сложились высокие показатели младенческой и материнской смертности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Ажар Гиният, за первое полугодие удалось добиться снижения материнской смертности в 2,4 раза. 
 
При этом она уточнила, что самые высокие показатели материнской смертности отмечаются в Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.
 
В структуре причины акушерские осложнения составили 70%, соматические заболевания - 30%. 
 

Младенческая смертность в стране остается высокой. По сравнению с первым полугодием 2021 года отмечается рост данного показателя на 6,5%. Наиболее высокие показатели младенческой смертности в Шымкенте, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях. В 60% случаев теряли недоношенных", - проинформировала министр.

 
В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнуд необходимость принятия неотложных мер для снижения показателей материнской и младенческой смертности, а также вести постоянный мониторинг за здоровьем женщин и новорожденных. Кроме того, особого внимания требует оказание своевременной реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями.
 

Совместно с регионами необходимо принять меры по строительству современных перинатальных центров и оснащению детских больниц необходимым оборудованием", — сказал Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр также поручил проработать вопросы увеличения количества образовательных грантов по востребованным специальностям и обеспечить интеграцию медицинских информационных систем в рамках проводимой работы по цифровизации системы здравоохранения. 
 
Вместе с тем он затронул ряд вопросов, требующих скорейшего решения. В частности, он озвучил обращения граждан по поводу ГОБМП и ОСМС.
 

В первую очередь люди жалуются на недостаточный объем предоставляемой помощи. Поручаю министерствам здравоохранения и финансов до 1 ноября подготовить предложения по совершенствованию их финансирования", — добавил глава кабмина.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

21.09.2022, 08:38 23241
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-востоке страны сохраняются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на востоке с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на севере, в центре Алматинской области, на северо-западе, севере, востоке Абайской области, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
Ночью в северной половине Карагандинской области, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, на севере Абайской области сохраняются заморозки 2 градуса.
 

Тарифы повышаться не будут: в Актау отклонили заявку ТОО "МАЭК-Казатомпром"

20.09.2022, 20:02 33426
АКТАУ. 20 СЕНТЯБРЯ - Заявка на повышение тарифов на воду и тепло, поданная ТОО "МАЭК-Казатомпром", отклонена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В августе ТОО "МАЭК-Казатомпром" подал заявку на повышение тарифов. В перечень запроса вошло производство трех видов воды и тепла для населения, бюджетных организаций и юридических лиц, сообщает "Лада".
 
Проект изменения тарифов был представлен и рассмотрен на общественных слушаниях.
 
Главными аргументами для увеличения тарифов стали повышение стоимости стратегического товара (газ) и изношенность оборудования (свыше 80%). Помимо этого, предприятие аргументировало необходимость повышение тарифов тем, что подорожала необходимая для выработки воды и электроэнергии продукция.
 
Общественники и жители Актау на слушаниях раскритиковали политику предприятия. По их словам, средства на ремонт и модернизацию ТОО "МАЭК-Казатомпром" должен получать от Министерства энергетики РК, а не от потребителей, так как предприятие находится в ведении этого ведомства.
 

Мы отклонили заявку МАЭКа из-за того, что они предоставили неполный перечень необходимых документов. Изменения тарифов не будет", - сообщил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Мангистауской области Жандос Салимов.

 
ТОО "МАЭК-Казатомпром" может повторно подать заявку на повышение тарифов, как только предоставит все необходимые документы.
 

Аймагамбетов рассказал о новых правилах организации школьного питания

20.09.2022, 19:34 29506
Аймагамбетов рассказал о новых правилах организации школьного питания
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Внесены изменения в правила организации питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стоимость буфетной продукции в школьных столовых нередко в два раза дороже, чем в соседнем магазине. Министерством просвещения была создана рабочая группа, состоящая из специалистов, которая разработала необходимые поправки.
 

Теперь после заключения новых договоров на обеспечение питания с поставщиками услуг цены в школьных столовых, в том числе на буфетную продукцию, напитки и др., будут формироваться с учетом средних рыночных цен, а не произвольно по усмотрению поставщиков услуг. При этом за основу будут взяты база данных на портале государственных закупок и сведения органов статистики. Это позволит предотвратить завышенное ценообразование в столовых", - написал министр просвещения Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

 
Он также добавил, что теперь поставщики будут работать строго в соответствии с меню и ценами, указанными организатором конкурса в конкурсной документации. Это нужно для исключения рисков изготовления и реализации запрещенной продукции и формирования рыночных, но не завышенных цен на буфетную продукцию.
 

Также для того, чтобы родители были информированы о питании или могли оценить его качество, будет поэтапно вводиться норма по публикации на образовательном ресурсе фото блюд, меню, стоимости с возможностью для пользователей оценки качества услуг и безналичной оплаты, преимущественно в городских школах. При этом для бесперебойного обеспечения детей питанием, особенно в детских садах, детских домах, теперь предусмотрена возможность внесения местными исполнительными органами изменений в договоры о закупках в части изменения цен на продукты с учетом уровня инфляции", - написал министр.

 
По словам главы Минпросвещения, разработанные правила будут реализованы в полной мере со следующего года после заключения новых договоров с поставщиками услуг.
 
Асхат Аймагамбетов отметил, что в Алматы начат пилотный проект по организации школьного питания.
 

На сегодня пилот, который направлен на оптимизацию и ускорение процесса организации питания, запущен в трех школах города. Также нами начата работа по обновлению подходов к формированию школьного меню", - добавил министр. 

 

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