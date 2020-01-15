Шестерых пострадавших при крушении Fokker-100 под Алматы выписали из больницы

Алматы. 14 января. Kazakhstan Today - Шестерых пострадавших при крушении Fokker-100 под Алматы в понедельник выписали из больницы, передает Kazakhstan Today.

При этом под наблюдением врачей по-прежнему остаются 9 человек, трое из них - в научных центрах Нур-Султана . Туда их доставили санавиацией сразу после катастрофы.

В кругу родных уже находятся все маленькие пассажиры рокового рейса. Домой отправился также пациент, за жизнь которого медики особо переживали. Ранее у него диагностировали эмболию сосудов жировой ткани, и на какое-то время переводили на искусственную вентиляцию лёгких.

У него было проявление жировой эмболии. Он стабилизирован. Был переведен из реанимации в отделение. Сегодня он выписан, актив передан. Главного врача поставили в известность. Он будет наблюдаться на амбулаторном уровне", - сообщила заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Асель Бисембаева.

Напомним, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек . Пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей. Комиссия по расследованию авиакатастрофы под Алматы не выявила отказа авиатехники и основной версией авиакатастрофы назвала обледенение судна

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