Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - Шесть гостренеров Минкультуры и спорта осудили за миллионные хищения к условным срокам, причем некоторые из них сохранили работу.

Следствие доказало хищения в 2012 году со стороны государственных тренеров по дзюдо Ержана Байжуманова, по синхронному плаванию Бекена Бекмуханбетова, главных тренеров по легкой атлетике Вячеслав Сокирко и по прыжкам на батуте и акробатической дорожке Валерия Муртазина. Все четверо действовали по одной схеме, передает Kazakhstan Today со ссылкой на газету "Время" .

В частности, по информации издания, Байжуманов в 2012 году организовал липовые тренировочные сборы в Монголии. Для этого он попросил у руководства Дирекции штатных национальных команд аванс на поездку группы спортсменов. На карточку Байжуманова было перечислено 8 млн 436 тыс. тенге, за которые он полностью отчитался, предоставив в бухгалтерию счета-фактуры из гостиниц, посадочные талоны авиаперевозчиков и ведомости с подписями атлетов, получивших суточные. Однако спустя какое-то время выяснилось, что дзюдоисты в Улан-Батор не полетели. Согласно базе данных по пересечению госграницы Казахстана все спортсмены, якобы тренировавшиеся в Монголии, находились на территории Казахстана. Установить это удалось благодаря проверке, которая проводилась в ДШНК. Байжуманов признал вину, погасил ущерб (в 2012 году он украл более $55 тыс., а в 2016 году вернул уже $27 тыс. - спасибо девальвации) и заключил процессуальную сделку с прокуратурой Астаны. Гостренер по дзюдо получил 3 года условно и продолжает работать.

Аналогично распорядился госденьгами Бекмуханбетов. Весной 2012 года он запланировал сборы в Москве и получил перечисления на карточку в размере 9 млн 324 тыс. тенге. Однако тренироваться перед важным турниром ни один спортсмен так и не поехал, что подтвердила база данных пересечения госграницы. Деньги ($60 тыс. по курсу того времени) тренер присвоил. А когда 4 года спустя сотрудники правоохранительных органов начали задавать вопросы, он призвал вину и вернул в казну все средства (уже $30 тыс.). С ним также была заключена процессуальная сделка. В итоге наставник получил 3 года условно.

Как сообщает издание, у Сокирко проверка выявила недостачу в 5,5 млн тенге, полученные от ДШНК на поездку группы спортсменов в Кыргызстан весной 2012 года. Но до Бишкека никто так и не доехал. Всю сумму тренер снял с карточки и использовал по своему усмотрению, а в бухгалтерию сдал все необходимые документы. Сокирко признал вину, погасил ущерб, договорился с прокурором и благодаря амнистии получил 2 года условного срока.

Муртазин в том же 2012 году якобы вывез спортсменов на учебно-тренировочный сбор в Санкт-Петербург, на что государство потратило 3,5 млн тенге. Прыгуны на батуте в Россию не ездили. Спустя без малого 5 лет Муртазин погасил ущерб, заключил процессуальное соглашение с прокуратурой, признал вину и был осужден на 3 года условно.

Между тем, как сообщается в статье, весной прошлого года были выявлены аналогичные схемы хищения, к которым прибегли главный тренер по гиревому спорту и армрестлингу Виктор Ким и наставник по регби Игорь Рыбин. Ким не смог отчитаться по шести авансовым расчетам - его подопечные также не выезжали за границу, хотя по документам изъездили полмира. В итоге государству был нанесен ущерб в размере 15 млн тенге. Деньги тренер вернул и получил 6 лет условно.

Рыбину на карточку 11 раз перечисляли деньги для проведения сборов - в общей сложности более 61 млн тенге. Отчитался он лишь за 7,5 млн тенге и остался должен 53 млн тенге. Аккурат перед судебным разбирательством вернул все до копейки и получил условные 6 лет.

Всех шестерых объединяет тот факт, что он долгие годы трудились под руководством директора Дирекции штатных национальных команд Каиргельды Жанпеисова. А он, получается, ни сном ни духом не ведал, что у него под носом регулярно исчезают миллионы тенге, заключает издание.

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