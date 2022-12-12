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Штормовое предупреждение объявили в пяти областях РК

11.12.2022, 09:15 36921
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях РК
Синоптики предупреждают о сильном ветре
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Кызылординской, Акмолинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей, сообщает РГП "Казгидромет".

11 декабря утром и днем в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 11 декабря на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области 11 декабря ожидается ветер юго-восточный, на западе, юге области до 15-20 метров в секунду.

11 декабря на севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на западе области порывы до 15-20 метров в секунду.

11-13 декабря на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах низовая метель. Ветер северо-восточный, на севере области, в горных районах до 15-20 метров в секунду.
 

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Завершилась реставрация объектов древнего городища Отырара

12.12.2022, 08:24 8026
Фото: Минкультуры и спорта РК/gov.kz
По данному маршруту планируется проводить паломнические, этнографические и комбинированные туры
Туркестан. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области ученые-археологи и реставраторы полностью завершили работу в рамках проекта по частичному восстановлению древнего города Отырар. Об этом сообщили в Министерстве культуры и спорта РК.

На территории древнего городища ученые выявили Ханаку, построенную правителем Ак Орды Ерзен ханом, а также провели частичную реставрацию таких объектов, как Монументальная мечеть из жженого кирпича, дворец Бердибека, где в начале XV века Эмир Тимур принимал послов Тохтамыш хана, полностью реконструировали ворота Жарақты, Северные ворота и ворота Сопыхана.

При входе в город через ворота Жарақты с левой стороны магистральной улицы обнаружен комплекс, состоящий из жилого дома и гончарной мастерской. К жилой части примыкают производственные помещения. Под навесом перед домом расположены гончарные двухкамерные печи и площадки, где изготавливались и сушились керамические изделия. Мастерская с жилым домом функционировала в XV-XVI веках. Также проводились раскопки, реставрационные и консервационные работы на территории базарной площади XVII века: выявлены хлебопекарный комплекс и жилой квартал.

В рамках трехлетнего масштабного проекта для сохранения памятников и обеспечения безопасности туристов на территории города Отырар установлены камеры видеонаблюдения, система оповещения, улицы освещены электрическими фонарями, проложены пешеходные дорожки для туристов и электрокаров, установлены скамейки для отдыха туристов, фонтаны, модульные туалеты и урны для мусора.

Министр культуры и спорта инициировал создание тура по Великому шелковому пути. В ходе презентации результатов работы по проекту частичного восстановления древнего городища Отырар он провел встречу с представителями турбизнеса.

Проделана большая работа на территории древнего городища Отырар. Теперь необходимо создать гранд-маршрут по Великому шелковому пути, который будет охватывать такие направления, как Алматы, Тараз, Шымкент, Туркестан, и включать все основные культурно-исторические объекты южных регионов. Туристам нужно предлагать посещение историко-культурных объектов, как мавзолеи Айша Бибі, Бабаджа хатун, Тектурмас в Таразе; далее Цитадель и Ибрагим ата в Шымкенте; мавзолеи Арыстан баба и Ахмета Яссауи, городище Отырар и Сауран в Туркестане. Если правильно организовать турпакеты, то данный маршрут будет интересен не только для иностранцев, но и для местных туристов", - сказал Даурен Абаев.


В свою очередь отечественные туроператоры подчеркнули, что готовы по данному маршруту проработать паломнические, этнографические и комбинированные туры продолжительностью от 1 до 6-7 дней.

Стоит отметить, что юго-западная часть Шахристанской стены теперь будет функционировать как музей под открытым небом.

Как сообщалось ранее, по поручению главы государства будут развивать туризм в Каспийском регионе.
 

На канатной дороге Медеу - Шымбулак застряли несколько человек

11.12.2022, 20:36 19786
На канатной дороге Медеу - Шымбулак застряли несколько человек
Фото: facebook/Shymbulak Mountain Resort
Причиной остановки стал выход из строя контактора системы мониторинга технического состояния канатной дороги
Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях посетители горнолыжного курорта пожаловались, что застряли на канатной дороге Медеу - Шымбулак.

По словам Амира Мирзоева, в кабинке они пробыли 2 часа 20 минут.

Было очень холодно с учетом того, что я был экипирован с пацанами. Мы были в сноубордической одежде, в термобелье. По прибытии нас не встретил абсолютно никто. Не было предложено ни чая, ничего, чем мы могли бы согреться", - сообщил Амир Мирзоев на своей странице в Сети.


В пресс-службе Shymbulak Mountain Resort заявили, 9 декабря работа канатной дороги Медеу - Шымбулак была приостановлена на 45 минут (с 16. 30 до 17.15) в связи с техническими неполадками.

Причиной остановки стал выход из строя контактора системы мониторинга технического состояния канатной дороги, после чего данные о состоянии перестали поступать на центральный пункт, что привело к остановке канатной дороги", - пояснили в пресс-службе.


По данным Shymbulak Mountain Resort, в 17.15 для спуска гостей, находившихся в момент остановки на канатной дороге Медеу - Шымбулак, была произведена переналадка и запуск на резервном режиме до тех пор, пока технические неполадки не были полностью устранены технической бригадой ГК "Шымбулак".

В 18.30 неполадки были полностью устранены технической бригадой ГК "Шымбулак", канатная дорога продолжила работу в штатном режиме.

Гостям, находящимся в этот промежуток времени в очереди на канатную дорогу, была организована бесплатная раздача чая, рестораны продолжили работу, чтобы гости курорта смогли подождать свою очередь на спуск в тепле. Также для гостей с детьми был организован трансфер на служебных машинах до "Медеу", - подчеркнули в пресс-службе.


В администрации курорта принесли извинения за причиненные неудобства.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы выставили блокпосты из-за возможного схода лавин.
 

Жителей Туркестанской области возмутила укладка асфальта зимой

11.12.2022, 17:51 25221
Жителей Туркестанской области возмутила укладка асфальта зимой
Фото: Depositphotos
Чиновники заявили, что нарушений нет и все выполняется строго по технологии
Туркестан. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей Ордабасинского района Туркестанской области возмутила укладка асфальта в мороз.

По словам местных жителей, при такой погоде проводить дорожные работы нельзя, сообщает otyrar.kz.

Видео появилось в социальных сетях.

7-го декабря в Шубарсу Ордабасинского района Туркестанской области только вчера выпал снег. Вот прокладывают асфальт тонким слоем, они это делают специально. Делают ради того, чтобы сделать. Они просто укладывают асфальт поверх воды, что там находится под асфальтом, неизвестно! Аким Ордабасинского района, вы это делаете ради галочки? Это делается ради освоения бюджета?" - заявил автор видео.


По словам чиновников, нарушений нет, все выполняется строго по технологии. За температурным режимом на месте следят специалисты технадзора.

«Перед школой имени Исламкулова ведутся работы по укладке асфальта на стоянке для автомобилей в соответствии с техническими требованиями. Работы проводились специальной техникой. Если температура асфальтобетонного материала на участке составляет 130-150 градусов, а по требованию выше ста двадцати градусов, допускается производить укладку асфальтобетонного покрытия», - заявили в пресс-службе аппарата акима Ордабасинского района.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч нарушений выявлено в работе дорожных строителей.

 

В костанайских новостройках появились "ледяные сталактиты"

11.12.2022, 13:18 31246
В костанайских новостройках появились "ледяные сталактиты"
Фото: ng.kz
Дома в плачевном состоянии
Костанай. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В еще не сданных квартирах в микрорайоне Кунай города Костаная появились "ледяные сталактиты".

Крик души от вкладчиков "Отбасы банк", которые ждут свои долгожданные квартиры в микрорайоне Кунай в 21-м квартале, в домах №№ 1, 2 и 3. Дома в плачевном состоянии. Конкурс проводился в марте 2021 года, в эксплуатацию дома должны были ввести в июне того же года. Но ключи нам таки никто не вручил", - цитирует "Наша газета" местную жительницу.


Ситуацию прокомментировали в пресс-службе отдела строительства акимата города Костаная.

Строительство домов № 2, 3 (произошел порыв) в 21 квартале микрорайоне Кунай осуществлялось подрядной организацией ТОО "Марал Курылыс". B октябре текущего года договор с данной организацией расторгнут ввиду неисполнения договорных обязательств, организация признана недобросовестным участником государственных закупок. На период определения новой подрядной организации для завершения строительства согласно заключенному договору сохранность домов обеспечивается охранной фирмой "Нур Сакшы", - сообщили в пресс-службе.


При осмотре домов выявлено, что отопление запущено только в подвальной части.

Протекание воды произошло с крана Маевского в системе отопления. Отделом строительства города приняты меры по устранению, работы по которым будут полностью завершены 13 декабря. Начата претензионная работа в отношении охранной организации, не сообщившей о данном происшествии", - пояснили в отделе строительства.


Подчеркивается, что в настоящее время объявлены государственные закупки на завершение работ по строительству данных домов, после определения подрядной организации все дефекты до заселения жильцов будут устранены.

Ранее сообщалось, что в Семее 35 многоэтажек остались без тепла из-за аварии в котельной.

 

Родители спортсменов задержали поезд Алматы - Мангистау на полтора часа

11.12.2022, 11:45 33731
Родители спортсменов задержали поезд Алматы - Мангистау на полтора часа
Фото: Кадр из видео
Вагон, в котором сидели дети, был слишком старым и холодным
Актау. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Родители спортсменов, направлявшихся в Алматы на соревнования по тхэквандо, остановили движение поезда Мангистау - Алматы, в результате чего поезд опоздал на 1.35.

По словам родителей, вагон, в котором сидели дети, был слишком старым и холодным. Поэтому они требовали предоставить новый вагон, информирует mangystaumedia.kz.

Остановили поезд. Потому что в вагоне, в котором ехали наши дети, не было условий. В этом нет никакой вины проводника. Добавили новый вагон. Мы беспокоились о том, чтобы наши дети не заболели в холодном вагоне после поездки на соревнования", - заявил Садвакас Утепов.


Ранее сообщалось, что в Жамбылской области из-за аварии застряли поезда.

 

В Экибастузе устраняют мелкие порывы на теплотрассах

10.12.2022, 19:12 50821
В Экибастузе устраняют мелкие порывы на теплотрассах
Фото: Акимат Экибастуза
Ведутся работы по наладке теплоснабжения в целях перераспределения тепла в те районы, где параметры давления и температуры низкие
Экибастуз. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе проводится работа по устранению мелких порывов и повреждений на теплотрассах, рассказали в городском акимате.

По состоянию на 16.00 10 декабря текущего года в 6 корпусах домов по улице Сатпаева, 8, произведен монтаж общих трубопроводов горячего и холодного водоснабжений, запущены внешние системы тепловодоснабжения и холодного водоснабжения. В 6-м корпусе дома по адресу Машһура Жусупа, 52, продолжаются работы по восстановлению холодного и горячего водоснабжения", - отчитались в администрации города Экибастуза.


Ведутся работы по наладке теплоснабжения в целях перераспределения тепла в те районы, где параметры давления и температуры низкие.

Из 38 частных секторов в 5 домах запущено центральное отопление, а также холодное водоснабжение. В 29 частных домах ведутся работы по восстановлению тепло/водоснабжения.

Напомним, 8 декабря в Экибстузе был отменен режим ЧС, введенный 28 ноября из-за аварии на местных теплосетях. В 30-градусный мороз от отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты.

Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
 

Останки красноармейцев-казахстанцев перезахоронят с воинскими почестями на Родине

10.12.2022, 17:56 52641
Останки красноармейцев-казахстанцев перезахоронят с воинскими почестями на Родине
Фото: Минобороны РК
Состоялась торжественная церемония передачи останков погибших в годы Великой Отечественной войны двух воинов-казахстанцев, доставленных из Москвы в Астану военным бортом Вооруженных сил Казахстана.
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил состоялась торжественная церемония передачи останков погибших в годы Великой Отечественной войны воинов-казахстанцев Сапарбая Имахаева и Дадикбая Култасова, доставленных из Москвы в Астану военным бортом Вооруженных сил Казахстана, рассказали в Министерстве обороны Республики Казахстан.

Сегодняшнее мероприятие - дань уважения к воинам, пожертвовавшим собой ради будущих поколений. Для нынешних защитников Отечества они - пример стойкости духа, несгибаемого мужества и самоотверженности. Их подвиг навсегда останется в памяти потомков. Выражаю огромную благодарность тем, кто принимает активное участие в поисковой работе, вносит огромный вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения", - сказал заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Асан Жусупов.


Останки красноармейца Сапарбая Имахаева нашли поисковики отряда "Находка" в Новгородской области. Он родился в 1916 году в селе Жанааул, Жуалынского района Жамбылской области (ранее Южно-Казахстанская). Был призван Сайрамским районным военным комиссариатом, пропал без вести в январе 1943 года.

Уроженец Терекузенского района Кызылординской области Дадикбай Култасов родился в 1904 году. Воевал в составе 136-й стрелковой дивизии на Ленинградском фронте и числился пропавшим без вести с начала сентября 1942 года. Его останки поисковики отряда "Суворов" нашли на месте боевых действий в Ленинградской области.

Для каждого поисковика самое главное найти родственников погибшего солдата. Мы всегда говорим, что у нас в Казахстане сильные связи между людьми, родственниками и земляками. Раньше коллеги-поисковики из других стран этому удивлялись, но теперь пишут: "Ребята, мы подняли казаха, уверены, что вы найдете родственников". И, к счастью, в большинстве случаев так и происходит", - сказала заместитель председателя правления ОО "Atamnyn Amanaty" Райгуль Мушанова.


Останки солдат будут перезахоронены с воинскими почестями на их родине в Жамбылской и Кызылординской областях.
 

Питьевую воду в Актау будут давать по графику

10.12.2022, 09:55 57036
Питьевую воду в Актау будут давать по графику
Вода будет подаваться утром с 7.00 до 9.00 и вечером с 19.00 до 21.00
Актау. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Актау и руководство актауского энергокомбината МАЭК сообщили о мерах по подаче питьевой воды в Актау.

Питьевая вода от ЦУВС-3 подается со сниженным давлением для ограничения расхода. Акиматом города принимается решение для поднятия давления и подачи питьевой воды по графику утром в 7.00-9.00, вечером в 19.00-21.00. В остальные часы во избежание срыва насосов и выхода из строя технологического оборудования давление подачи воды будет снижено", - сообщили в пресс-службе энергокомбината.


Что касается горячей воды, то на данный момент идет накопление резервуаров. Когда жителям города дадут горячую воду, пока неизвестно, информирует портал "Лада".

По информации городского акимата, накопленный объем резервуара по состоянию на 9 ноября составляет 41 тысячу кубометров. Предприятие продолжает накапливать необходимый объем воды в резервуарах.

Водоснабжение горячей воды будет возобновлено после накопления достаточных уровней в резервуарах для стабильной работы технологического оборудования", - сообщили в пресс-службе ведомства.


По поводу отсутствия отопления в квартирах горожан в МАЭК заверили, что ограничений по теплоснабжению нет.

Ранее аким Мангистауской области объявил выговоры первому заместителю акима области Бекболу Орынбасарову, акиму города Актау Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибек Картбаеву, генеральному директору ТОО "МАЭК" Талгату Есентугелову и его заместителю Мурату Игалиеву за перебои с горячей водой в регионе, где ранее снизили давление подачи питьевой воды из-за ремонта опреснительной установки.
 

 

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