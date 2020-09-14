Штормовое предупреждение объявили в трех регионах Казахстана

Нур-Султан. 13 сентября. Kazakhstan Today - Синоптики объявили штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

14 сентября грозу, туман и ветер ожидают в Костанайской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.

По прогнозам синоптиков, в регионах ожидаются туман, гроза и ветер.

В Западно-Казахстанской области вероятность шторма составляет 85-90%, в Костанайской - 90-95%, в Кызылординской - 90-100%.

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