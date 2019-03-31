Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявили в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в "Казгидромете", в конце дня 31 марта в Туркестанской области местами пройдет гроза. Местами туман, днем ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане в конце дня 31 марта ожидается гроза. Вероятность шторма - 90-95%.

31 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, ночью местами 15-20, днем 15-20 метров в секунду, местами порывы 23 метра в секунду. В Петропавловске 31 марта ожидается туман, гололед, ветер западный, юго-западный, днем 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%", - отметили синоптики.

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