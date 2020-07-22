Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", 22 июля в Алматинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов. В Талдыкоргане днем 22 июля ожидается гроза.

Кроме того, завтра в Актюбинской области днем местами ожидается сильный дождь, местами гроза, шквал, днем возможен град. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Актобе ожидается гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 22 июля в Акмолинской области местами ожидаются гроза, северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане ночью 22 июля ожидается гроза, ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-18 метров в секунду", - сообщают синоптики.

Завтра в Мангистауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. Днем местами ожидается пыльная буря, сохранится сильная жара, 38-40 градусов.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду. Днем 22 июля на юге ожидается сильная жара, 35 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Утром и днем 22 июля местами в Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Днем сохраняются сильная жара, от 40 до 43 градуса, чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде 22 июля днем сохраняется сильная жара, от 40 до 41 градуса", - отметили в "Казгидромете".

В среду в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем на юге сильная жара, 35 градусов. В центральных и южных районах Костанайской области сохраняется высокая степень пожарной опасности. В Костанае 22 июля ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 18 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, днем град. Ветер северо-западный, северный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, порывы 15-20 метров в секунду. В Семее ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, порывы 15-20 метров в секунду.

22-23 июля в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 23 июля днем на юге ожидается сильная жара, 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Караганде 22 июля ветер северо-восточный, днем порывы 15 метров в секунду", - проинформировали синоптики.

Днем 22 июля в Жамбылской области местами ожидается сильная жара до 39 градусов. 23-24 июля местами ожидается гроза, шквал, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду. В Таразе днем 23-24 июля ожидается временами гроза, шквал, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

22 июля в Атырауской области местами ожидаются гроза, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду. Днем на юге сохраняется сильная жара, 37 градусов. На большей части чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Атырау утром и днем 22 июля ожидаются гроза, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, порывы 15-18 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства