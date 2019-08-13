Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в столице и семи областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", в Туркестанской области сегодня во второй половине дня и сутки 13 августа местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря и ветер северо-западный, до 15-20 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду. В Шымкенте в это же время также ожидаются временами пыльная буря, ветер северо-западный, до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области 13-14 августа местами ожидаются гроза, шквал, град и ветер восточный, северо-восточный, местами до 15-20 метров в секунду, днем 13 августа местами порывы до 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской области во вторник местами ожидаются гроза, ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, до 15-20 метров в секунду, днем порывы до 25 метров в секунду.

В Нур-Султане 13 августа ожидается ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, с порывами до 15-20 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

Кроме того, в Костанайской области 13 августа местами ожидаются гроза, ветер западный, северо-западный, до 15-20 метров в секунду. Днем в регионе прогнозируется местами град.

В Восточно-Казахстанской области днем 13 августа местами ожидается сильная жара, до 36 градусов, предупреждают синоптики.

Также в Западно-Казахстанской области во вторник местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный, до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области в тот же день местами ожидаются ветер северо-западный до 15-20 метров в секунду и пыльная буря.

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