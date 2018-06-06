Астана. 6 июня. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Костанайской областях, передает Kazakhstan Today.
По сообщению "Казгидромета", 7 июня в Кызылординской области местами ожидаются гроза, днем пыльная буря, ветер юго-восточный, восточный до 15-20 метров в секунду, а также сильная жара 41 градуса.
Кроме того, в Костанайской области утром и днем 7 июня ожидается местами гроза, ветер северо-западный до 15-20 метров в секунду, возможен град, предупреждают синоптики.
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