Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях из-за предстоящих морозов и снегопадов

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Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях из-за предстоящих морозов и снегопадов01.02.2017
Общество  14:58

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях на 3 и 4 февраля.

Как сообщают синоптики, утром и днем 3 февраля, ночью 4 февраля в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях местами ожидаются сильный снег, туман, гололед, передает Kazakhstan Today.

В Жамбылской области также ожидается усиление юго-западного ветра, местами до 15-20 метров в секунду, порывы будут достигать 25 метров в секунду, на юго-западе области временами более 30 метров в секунду. 4-5 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до 15-20, местами 25 градусов мороза, днем до 8-13, местами 16 градусов мороза.


В Южно-Казахстанской области 3 и 4 февраля местами ожидаются сильный снег, туман, гололед, метель, усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду, на горных перевалах временами более 30 метров в секунду. 4-5 февраля также ожидается понижение температуры ночью до 15-20, местами 25 градусов мороза, днем до 5-10, местами 13 градусов мороза.
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