Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской и Туркестанской областях из-за сильного ветра

Алматы. 29 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Жамбылской и Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today.





В воскресенье, 30 декабря, в Таразе и в целом в Жамбылской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, ночью и утром порывы 23-28 метров в секунду. Местами туман, гололед.





Ночью 30 декабря в Туркестанской области местами ожидаются сильные осадки. В течение суток ожидаются туман, гололед, метель, усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, ночью порывы 25 метров в секунду.

В Шымкенте и Туркестане ночью и утром 30 декабря ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.





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