Синоптики прогнозируют ослабление жары в ближайшие дни

С 22.00 сегодняшнего дня до 06.00 воскресенья будут перекрыты участки от улицы Макатаева до улицы Маметова и от улицы Кабанбай батыра до улицы Гоголя. На это же время будет перекрыт участок улицы Жамбыла, от проспекта Гагарина до улицы Жарокова.