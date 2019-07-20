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Синоптики прогнозируют ослабление жары в ближайшие дни

19.07.2019, 12:15 10639
Алматы. 19 июля. Kazakhstan Today - В ближайшие три дня в Казахстане станет прохладнее, передает Kazakhstan Today.
 

Казгидромет" представил прогноз погоды на 20-22 июля. По данным синоптиков, в выходные дни на северные области Казахстана вместе с атмосферными фронтами начнёт поступать прохладный и влажный воздух с районов Урала. 

 

Медленно перемещаясь в юго-восточном направлении, атмосферные фронты будут вызывать на своём пути местами кратковременные дожди, грозы, шквалистый ветер, возможно град и ослабление жары. Но в южных областях республики ещё жарко, максимальная температура воздуха по-прежнему преимущественно +38-45 градусов", - говорится в сообщении.

 

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