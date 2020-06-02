Алматы. 1 июня. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 2-4 июня 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", антициклон из районов Скандинавии принесет понижение температуры на северную, центральную и восточную территорию Республики Казахстан, местами с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются кратковременные дожди с грозами и выпадением града.

А на юге и юго-западе с теплыми воздушными массами из районов Ирана сохранится жаркая и сухая погода. Местами усилится ветер, на юге с пыльными бурями", - сообщили синоптики.

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